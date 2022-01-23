Медики рассказали об опасных симптомах «Омикрона» у детей

При «Омикроне» у маленьких детей появляется кашель и головные боли Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса «Омикрон» особенно опасен для детей от 8 до 12 лет. Об этом рассказал профессор медицины в Королевском колледже Лондона Эмма Дункан. При заражении у детей наблюдаются усталость, головная боль, насморк, чихание, высокая температура тела, кашель или боли в горле.

«Анализ нескольких сотен случаев „Омикрона“ у детей в возрасте 8-12 лет показал, что при заражении у них чаще всего появились усталость, головная боль, насморк, чихание, высокая температура тела, кашель или боли в горле. В группе детей, которых она наблюдала, не было бессимптомных случаев COVID-19. Большинство зараженных детей в этой группе были привиты». — сказал Дункан в разговоре Business Insider.

При этом педиатры из других стран наблюдают похожие симптомы у детей при «Омикроне». Глава детского отделения интенсивной терапии для детей в Сиэтле Джон МакГуайр подтвердил, что у большинства детей, инфицированных «Омикроном» появляются симптомы простуды и заражений верхних дыхательных путей.

О том, что штамм коронавируса «Омикрон» опасен для детей до пяти лет ранее сообщали в Роспотребнадзоре. Заболевание у детей протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов, а у каждого третьего ребенка отмечается диарея, предупредил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. Кроме этого, врач заявил, что новый штамм не способствует более легкому течению COVID.

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