В Роспотребнадзоре рассказали об опасности «Омикрона» для детей. «У каждого третьего диарея»

20 января 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

Особую опасность «Омикрон» представляет для детей от двух до пяти лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом предупредил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. «Все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — сообщил Горелов. Он напомнил, что заболеванию также подвержены люди старше 65 лет, так как они в силу возраста и сопутствующих заболеваний, могут тяжело переносит коронавирусную инфекцию. Представитель Роспотребнадзора отметил, что перенесенный ковид во время беременности может сказаться на нервно-психическом и физическом развитии будущего ребенка. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок поделилась с URA.RU, что наиболее защищены от заражения коронавирусом те люди, которые поставили прививку в последние три месяца. Он отметил, что люди, которые массово вакцинировались на предприятиях, сейчас имеют мощную защиту от «Омикрона», а значит, что они не должны быть подвержены заболеванию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом предупредил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. «Все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — сообщил Горелов. Он напомнил, что заболеванию также подвержены люди старше 65 лет, так как они в силу возраста и сопутствующих заболеваний, могут тяжело переносит коронавирусную инфекцию. Представитель Роспотребнадзора отметил, что перенесенный ковид во время беременности может сказаться на нервно-психическом и физическом развитии будущего ребенка. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок поделилась с URA.RU, что наиболее защищены от заражения коронавирусом те люди, которые поставили прививку в последние три месяца. Он отметил, что люди, которые массово вакцинировались на предприятиях, сейчас имеют мощную защиту от «Омикрона», а значит, что они не должны быть подвержены заболеванию.