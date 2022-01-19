Новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом предупредил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — сообщил Горелов.
Он напомнил, что заболеванию также подвержены люди старше 65 лет, так как они в силу возраста и сопутствующих заболеваний, могут тяжело переносит коронавирусную инфекцию. Представитель Роспотребнадзора отметил, что перенесенный ковид во время беременности может сказаться на нервно-психическом и физическом развитии будущего ребенка.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок поделилась с URA.RU, что наиболее защищены от заражения коронавирусом те люди, которые поставили прививку в последние три месяца. Он отметил, что люди, которые массово вакцинировались на предприятиях, сейчас имеют мощную защиту от «Омикрона», а значит, что они не должны быть подвержены заболеванию.
Новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом предупредил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. «Все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — сообщил Горелов. Он напомнил, что заболеванию также подвержены люди старше 65 лет, так как они в силу возраста и сопутствующих заболеваний, могут тяжело переносит коронавирусную инфекцию. Представитель Роспотребнадзора отметил, что перенесенный ковид во время беременности может сказаться на нервно-психическом и физическом развитии будущего ребенка. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок поделилась с URA.RU, что наиболее защищены от заражения коронавирусом те люди, которые поставили прививку в последние три месяца. Он отметил, что люди, которые массово вакцинировались на предприятиях, сейчас имеют мощную защиту от «Омикрона», а значит, что они не должны быть подвержены заболеванию.