19 января 2022

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности «Омикрона» для детей. «У каждого третьего диарея»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, детский сад, дети, группа детей
Особую опасность «Омикрон» представляет для детей от двух до пяти лет Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом предупредил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — сообщил Горелов.

Он напомнил, что заболеванию также подвержены люди старше 65 лет, так как они в силу возраста и сопутствующих заболеваний, могут тяжело переносит коронавирусную инфекцию. Представитель Роспотребнадзора отметил, что перенесенный ковид во время беременности может сказаться на нервно-психическом и физическом развитии будущего ребенка.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок поделилась с URA.RU, что наиболее защищены от заражения коронавирусом те люди, которые поставили прививку в последние три месяца. Он отметил, что люди, которые массово вакцинировались на предприятиях, сейчас имеют мощную защиту от «Омикрона», а значит, что они не должны быть подвержены заболеванию.

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Новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом предупредил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. «Все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — сообщил Горелов. Он напомнил, что заболеванию также подвержены люди старше 65 лет, так как они в силу возраста и сопутствующих заболеваний, могут тяжело переносит коронавирусную инфекцию. Представитель Роспотребнадзора отметил, что перенесенный ковид во время беременности может сказаться на нервно-психическом и физическом развитии будущего ребенка. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок поделилась с URA.RU, что наиболее защищены от заражения коронавирусом те люди, которые поставили прививку в последние три месяца. Он отметил, что люди, которые массово вакцинировались на предприятиях, сейчас имеют мощную защиту от «Омикрона», а значит, что они не должны быть подвержены заболеванию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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