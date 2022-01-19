Эпидемиолог: омикрон не способствует более легкому течению COVID

Количество тяжелых случаев заболевания коронавирусом с появлением штамма «Омикрон» не уменьшится. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По его словам, впечатление, что коронавирус сейчас протекает легче — всего лишь иллюзия. На самом деле число тяжелых случаев не уменьшается, к тому же омикрон обладает многими другими неприятными свойствами, в отличие от предыдущих штаммов, в частности, он более заразный. «В результате [при заражении] происходит быстрое нарастание вирусной нагрузки и быстрое размножение вируса», — заявил Горелов ТАСС. Также у омикрона сократился инкубационный период. Теперь заболевание развивается не за две недели, а за три—пять дней.
Штамм коронавируса «Омикрон» (В.1.1.529) был выявлен в конце 2021 года на юге Африки. За неделю с момента обнаружения омикрона в России заболеваемость этим штаммом, по данным Роспотребнадзора, выросла более чем в пять раз.
Как ранее отмечал Горелов, штамм «Омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. У них заболевание протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов и требует госпитализации. Кроме того, у каждого третьего заболевшего ребенка отмечается диарея.
Количество тяжелых случаев заболевания коронавирусом с появлением штамма «Омикрон» не уменьшится. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, впечатление, что коронавирус сейчас протекает легче — всего лишь иллюзия. На самом деле число тяжелых случаев не уменьшается, к тому же омикрон обладает многими другими неприятными свойствами, в отличие от предыдущих штаммов, в частности, он более заразный. «В результате [при заражении] происходит быстрое нарастание вирусной нагрузки и быстрое размножение вируса», — заявил Горелов ТАСС. Также у омикрона сократился инкубационный период. Теперь заболевание развивается не за две недели, а за три—пять дней. Штамм коронавируса «Омикрон» (В.1.1.529) был выявлен в конце 2021 года на юге Африки. За неделю с момента обнаружения омикрона в России заболеваемость этим штаммом, по данным Роспотребнадзора, выросла более чем в пять раз. Как ранее отмечал Горелов, штамм «Омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. У них заболевание протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов и требует госпитализации. Кроме того, у каждого третьего заболевшего ребенка отмечается диарея.