В источник питьевой воды Челябинска попали канализационные стоки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Факт неочищенных сточных вод в Шершневское водохранилище, питьевой источник Челябинска, подтвердился. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона. Причиной ЧП стала аварии на насосной станции «ЮжУралВодоканала». На место происшествия выехал прокурор Сосновского районы.

«Аварийная ситуация устранена, идет ликвидация последствий. Возбуждено административное дело. Проводится расследование, виновные будут привлечены к ответственности», — заявили URA.RU в пресс-службе минэкологии области.

В министерстве отметили, что объем попадания сточных вод в Шершни незначительный, так как факт аварии выявлен оперативно. В пресс-службу прокуратуры URA.RU сообщили, что на место ЧП выехал прокурор Сосновского района.

Ранее о том, что около автодороги на Западный-2 обнаружены канализационные стоки, вытекающие через трубу в Шершни, URA.RU рассказали читатели. В минэкологии начали проверку данного сообщения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам