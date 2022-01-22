22 января 2022
21 января 2022
20 января 2022

Власти подтвердили загрязнение питьевого водоема Челябинска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
В источник питьевой воды Челябинска попали канализационные стоки Фото:

Факт неочищенных сточных вод в Шершневское водохранилище, питьевой источник Челябинска, подтвердился. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона. Причиной ЧП стала аварии на насосной станции «ЮжУралВодоканала». На место происшествия выехал прокурор Сосновского районы.

«Аварийная ситуация устранена, идет ликвидация последствий. Возбуждено административное дело. Проводится расследование, виновные будут привлечены к ответственности», — заявили URA.RU в пресс-службе минэкологии области.

В министерстве отметили, что объем попадания сточных вод в Шершни незначительный, так как факт аварии выявлен оперативно. В пресс-службу прокуратуры URA.RU сообщили, что на место ЧП выехал прокурор Сосновского района.

Ранее о том, что около автодороги на Западный-2 обнаружены канализационные стоки, вытекающие через трубу в Шершни, URA.RU рассказали читатели. В минэкологии начали проверку данного сообщения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Факт неочищенных сточных вод в Шершневское водохранилище, питьевой источник Челябинска, подтвердился. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона. Причиной ЧП стала аварии на насосной станции «ЮжУралВодоканала». На место происшествия выехал прокурор Сосновского районы. «Аварийная ситуация устранена, идет ликвидация последствий. Возбуждено административное дело. Проводится расследование, виновные будут привлечены к ответственности», — заявили URA.RU в пресс-службе минэкологии области. В министерстве отметили, что объем попадания сточных вод в Шершни незначительный, так как факт аварии выявлен оперативно. В пресс-службу прокуратуры URA.RU сообщили, что на место ЧП выехал прокурор Сосновского района. Ранее о том, что около автодороги на Западный-2 обнаружены канализационные стоки, вытекающие через трубу в Шершни, URA.RU рассказали читатели. В минэкологии начали проверку данного сообщения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...