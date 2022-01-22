22 января 2022
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В питьевое водохранилище Челябинска стекает канализация. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шершневское водохранилище — питьевой источник Челябинска и соседних городов Фото:

В Сосновском районе Челябинской области, около автодороги на Западный-2, недалеко от поворота на микрорайон Залесье обнаружены канализационные стоки, вытекающих через трубу в Шершневское водохранилище. Источником слива оказалась канализация, находящаяся в 200 метрах от дороги. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«От этого колодца протекает целая река шириной около двух метров, источающая соответствующий запах. Из открытых источников известно, что организацией, обслуживающей данный коллектор, является ООО „ЮжУралВодоканал“, входящее в Энсаф групп», — пояснил журналистам очевидец.

По его словам, это канализационный коллектор микрорайонов Залесье, Вишневая горка и других. Он расположен во втором поясе санитарной охраны Шершневского водохранилища. Это единственный питьевой источник Челябинска и соседних городов, на его берегу запрещено даже мыть машины.

Агентство URA.RU направило запрос с просьбой разъяснить ситуацию в «ЮжУралВодоканал» и Роспотребнадзор по Челябинской области. На момент публикации ответа от организаций не поступило.

Канализация стекает прямо в водохранилище
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В Сосновском районе Челябинской области, около автодороги на Западный-2, недалеко от поворота на микрорайон Залесье обнаружены канализационные стоки, вытекающих через трубу в Шершневское водохранилище. Источником слива оказалась канализация, находящаяся в 200 метрах от дороги. Об этом URA.RU сообщили читатели. «От этого колодца протекает целая река шириной около двух метров, источающая соответствующий запах. Из открытых источников известно, что организацией, обслуживающей данный коллектор, является ООО „ЮжУралВодоканал“, входящее в Энсаф групп», — пояснил журналистам очевидец. По его словам, это канализационный коллектор микрорайонов Залесье, Вишневая горка и других. Он расположен во втором поясе санитарной охраны Шершневского водохранилища. Это единственный питьевой источник Челябинска и соседних городов, на его берегу запрещено даже мыть машины. Агентство URA.RU направило запрос с просьбой разъяснить ситуацию в «ЮжУралВодоканал» и Роспотребнадзор по Челябинской области. На момент публикации ответа от организаций не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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