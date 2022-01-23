Банкиры назвали два способа справиться с долгами по кредиткам

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Имея много кредиток, важно взять финансы под жесткий контроль Фото:

Погасить долги по кредитным картам можно с помощью контроля семейной бухгалтерии, рефинансирования или реструктуризации. Об этом URA.RU рассказали независимый финансовый советник, банкир Оксана Уланова и заместитель начальника Управления розничного бизнеса ББР Банка Лариса Мещерякова.

«Нужно развивать навыки бухгалтерии, составить бюджет расходов, доходов и начать их контролировать. Иногда даже незначительные платежи за месяц выливаются в крупную сумму. Нужно понимать, какую сумму ты готов направлять на погашение долга. Часто человек погашает не тело кредита, а только минимальный платеж. Тем самым он постоянно находится в бесконечной кредитной зависимости. Погасил минимальный платеж, потом его часть снова использовал, и таким образом долги не уменьшаются», — сказала Оксана Уланова.

При отсутствии возможности погасить общую сумму долга по кредитным картам за несколько месяцев Лариса Мещерякова рекомендовала обратиться в банк. «Процентные ставки за пользование средствами по картам, как правило, выше, чем по кредитам наличными. Поэтому рефинансирование такой задолженности поможет снизить общую сумму выплачиваемых процентов, если оформить потребительский кредит», — пояснила собеседница агентства. Она считает, что если задолженность можно погасить за пару месяцев, то прибегать к этому инструменту смысла нет, так как снова придется платить проценты вместо долга.

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Погасить долги по кредитным картам можно с помощью контроля семейной бухгалтерии, рефинансирования или реструктуризации. Об этом URA.RU рассказали независимый финансовый советник, банкир Оксана Уланова и заместитель начальника Управления розничного бизнеса ББР Банка Лариса Мещерякова. «Нужно развивать навыки бухгалтерии, составить бюджет расходов, доходов и начать их контролировать. Иногда даже незначительные платежи за месяц выливаются в крупную сумму. Нужно понимать, какую сумму ты готов направлять на погашение долга. Часто человек погашает не тело кредита, а только минимальный платеж. Тем самым он постоянно находится в бесконечной кредитной зависимости. Погасил минимальный платеж, потом его часть снова использовал, и таким образом долги не уменьшаются», — сказала Оксана Уланова. При отсутствии возможности погасить общую сумму долга по кредитным картам за несколько месяцев Лариса Мещерякова рекомендовала обратиться в банк. «Процентные ставки за пользование средствами по картам, как правило, выше, чем по кредитам наличными. Поэтому рефинансирование такой задолженности поможет снизить общую сумму выплачиваемых процентов, если оформить потребительский кредит», — пояснила собеседница агентства. Она считает, что если задолженность можно погасить за пару месяцев, то прибегать к этому инструменту смысла нет, так как снова придется платить проценты вместо долга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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