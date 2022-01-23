Бастрыкин хочет защитить россиян от бродячих собак

В СК заявили, что в регионах игнорируют проблему бродячих животных Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Глава Следственного комитета России (СКР) России Александр Бастрыкин после случаев гибели людей из-за нападения бродячих собак поручил подготовить предложения по изменению законодательства. Об этом сообщили в СКР.

«В связи с очередным случаем гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак председатель Следственного комитета России поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах. А также проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов», — сообщается на сайте СК РФ.

В предложениях должны быть оговорены способы предупреждения таких происшествий и система контроля за исполнением обязанностей должностных лиц в регионах. Результат этой работы планируют предоставить руководству страны. «К сожалению, эта проблема (нападение бродячих животных на людей — прим. ред.) не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники попросту игнорируют ее», — заявили в СК.

Ранее в Госдуме предложили регистрировать домашних животных. Минсельхоз подготовил поправки, сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, владельцы отпускают собак на самовыгул, а животные сбиваются в стаи и нападают на людей.

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