В Госдуме предложили ввести регистрацию домашних животных. «Бирка, клеймо или чип»

20 января 2022 в 06:34 Размер текста - 17 +

В Госдуме выступили с инициативой об обязательной маркировке домашних питомцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минсельхоз подготовит поправки, касающиеся маркировки и учета животных в России. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «В некоторых регионах владельцы отпускают своих собак на самовыгул, а они сбиваются в стаи и нападают на людей. Владельцев невозможно привлечь к ответственности, так как они отказываются от своих собак. Поэтому учет животных нужен, и он должен быть бесплатным, а вот идентификация — вариативной. Чтобы владелец сам выбирал способ маркировки питомца: бирка это будет, клеймо или чип», — сообщил парламентарий «Известиям». Бурматов добавил, что Минсельхоз является ответственным исполнителем по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным. Член Госдумы утверждает, что регистрация животных необходима в том числе для того, чтобы «нерадивые хозяева» питомцев не могли уйти от ответственности за выброшенных на улицу животных. Еще в 2020 году в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ говорили, что обязательное маркирование животных будет проводиться за счет хозяев. Они смогут это сделать либо сами, либо посредством привлечения иных лиц. Тогда в министерстве говорили, что маркирование будет сделано для выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минсельхоз подготовит поправки, касающиеся маркировки и учета животных в России. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «В некоторых регионах владельцы отпускают своих собак на самовыгул, а они сбиваются в стаи и нападают на людей. Владельцев невозможно привлечь к ответственности, так как они отказываются от своих собак. Поэтому учет животных нужен, и он должен быть бесплатным, а вот идентификация — вариативной. Чтобы владелец сам выбирал способ маркировки питомца: бирка это будет, клеймо или чип», — сообщил парламентарий «Известиям». Бурматов добавил, что Минсельхоз является ответственным исполнителем по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным. Член Госдумы утверждает, что регистрация животных необходима в том числе для того, чтобы «нерадивые хозяева» питомцев не могли уйти от ответственности за выброшенных на улицу животных. Еще в 2020 году в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ говорили, что обязательное маркирование животных будет проводиться за счет хозяев. Они смогут это сделать либо сами, либо посредством привлечения иных лиц. Тогда в министерстве говорили, что маркирование будет сделано для выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных.