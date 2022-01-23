Ученые раскрыли, где можно спастись от «Омикрона»

23 января 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

«Омикрон» доберется до всех регионов России Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 «Омикрон» не сможет добраться до территорий с жесточайшим локдауном или социально изолированных народов России. Таким мнением с URA.RU поделились вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев и главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Омикрон» не доберется только туда, где люди живут исключительно обособленно, совершенно не поддерживая отношений с мегаполисами и другими социумами. Ни у кого другого, кроме малых народов, проживающих в некой социальной изоляции, таких шансов нет. Остановить распространение инфекции уже не получится, потому что межрегиональные границы открыты. Люди продолжают путешествовать, использовать общественный транспорт, вокзалы и аэропорты. Мы глазом не успеем моргнуть, как «Омикрон» окажется уже внутри всех регионов», — объяснил Сергей Токарев. Возможно, защититься от «Омикрона удастся при ограничениях по примеру Китая, который смог ограничить распространение вируса между отдельными регионами, предположил Максим Скулачев. Но для России этот вариант не подойдет. «Это очень жесткий локдаун, с блок-постами на границе, остановкой железнодорожного и авиасообщения, полным запрет на выезд и въезд. В обязательном порядке с привлечением армии и абсолютным режимом осажденной крепости», — поделился эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Омикрон» не сможет добраться до территорий с жесточайшим локдауном или социально изолированных народов России. Таким мнением с URA.RU поделились вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев и главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Омикрон» не доберется только туда, где люди живут исключительно обособленно, совершенно не поддерживая отношений с мегаполисами и другими социумами. Ни у кого другого, кроме малых народов, проживающих в некой социальной изоляции, таких шансов нет. Остановить распространение инфекции уже не получится, потому что межрегиональные границы открыты. Люди продолжают путешествовать, использовать общественный транспорт, вокзалы и аэропорты. Мы глазом не успеем моргнуть, как «Омикрон» окажется уже внутри всех регионов», — объяснил Сергей Токарев. Возможно, защититься от «Омикрона удастся при ограничениях по примеру Китая, который смог ограничить распространение вируса между отдельными регионами, предположил Максим Скулачев. Но для России этот вариант не подойдет. «Это очень жесткий локдаун, с блок-постами на границе, остановкой железнодорожного и авиасообщения, полным запрет на выезд и въезд. В обязательном порядке с привлечением армии и абсолютным режимом осажденной крепости», — поделился эксперт.