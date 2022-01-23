Депутат Госдумы призвал ввести новую налоговую льготу

24 января 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

За участок меньше шести соток уже сейчас можно не платить земельный налог Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Семьи, покупающие земельные участки в труднодоступных территориях, нужно на несколько лет освободить от уплаты соответствующего налога. Таким предложением с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Можно было бы рассмотреть вопрос о предоставлении временной льготы при покупке первого земельного участка семьей в труднодоступных территориях. То есть освободить от уплаты налога на один—два года. Государству выгодно, чтобы количество собственников земли росло — это стабилизирует экономическое положение домохозяйств. Но практика показывает, что наиболее ликвидные участки — рядом с крупными городами. В результате там земли уже нет, а стоит она огромных денег. В связи с этим есть смысл стимулировать расселение граждан на более удаленных территориях. Порождаемый таким образом спрос станет стимулом для муниципалитетов обеспечивать такие новые поселки хотя бы минимальной инфраструктурой», — заявил Михаил Щапов. Есть условие, при котором граждане освобождаются от налога на землю, добавил депутат. «Он не берется с площади участка до шести соток, с остального придется платить. Это вполне оптимальная площадь для строительства своего дома», — подчеркнул первый зампред комитета. По его словам, также любой муниципалитет может дать льготу по земельному налогу тем или иным категориям граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Семьи, покупающие земельные участки в труднодоступных территориях, нужно на несколько лет освободить от уплаты соответствующего налога. Таким предложением с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Можно было бы рассмотреть вопрос о предоставлении временной льготы при покупке первого земельного участка семьей в труднодоступных территориях. То есть освободить от уплаты налога на один—два года. Государству выгодно, чтобы количество собственников земли росло — это стабилизирует экономическое положение домохозяйств. Но практика показывает, что наиболее ликвидные участки — рядом с крупными городами. В результате там земли уже нет, а стоит она огромных денег. В связи с этим есть смысл стимулировать расселение граждан на более удаленных территориях. Порождаемый таким образом спрос станет стимулом для муниципалитетов обеспечивать такие новые поселки хотя бы минимальной инфраструктурой», — заявил Михаил Щапов. Есть условие, при котором граждане освобождаются от налога на землю, добавил депутат. «Он не берется с площади участка до шести соток, с остального придется платить. Это вполне оптимальная площадь для строительства своего дома», — подчеркнул первый зампред комитета. По его словам, также любой муниципалитет может дать льготу по земельному налогу тем или иным категориям граждан.