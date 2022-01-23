23 января 2022

Ушедший в отставку президент Армении уволил главу администрации

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Эмиль Тарасян отправился в отставку вслед за президентом Армении Арменом Саркисяном Фото:

Руководитель администрации президента Армении Эмиль Тарасян уволен по собственному желанию. Об этом следует из указа подавшего в отставку президента Армении Армена Саркисяна.

«Освободить Эмиля Тарасяна от должности руководителя администрации президента Республики Армения», — говорится в указе, размещенном на президентском сайте. Армен Саркисян подписал данный указ еще до объявления о своей отставке.

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 января текущего года. Он возглавлял страну с 9 апреля 2018 года. Внеочередные выборы, согласно конституции, должны пройти в середине февраля.

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Руководитель администрации президента Армении Эмиль Тарасян уволен по собственному желанию. Об этом следует из указа подавшего в отставку президента Армении Армена Саркисяна. «Освободить Эмиля Тарасяна от должности руководителя администрации президента Республики Армения», — говорится в указе, размещенном на президентском сайте. Армен Саркисян подписал данный указ еще до объявления о своей отставке. Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 января текущего года. Он возглавлял страну с 9 апреля 2018 года. Внеочередные выборы, согласно конституции, должны пройти в середине февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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