Ушедший в отставку президент Армении уволил главу администрации

Эмиль Тарасян отправился в отставку вслед за президентом Армении Арменом Саркисяном Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководитель администрации президента Армении Эмиль Тарасян уволен по собственному желанию. Об этом следует из указа подавшего в отставку президента Армении Армена Саркисяна.

«Освободить Эмиля Тарасяна от должности руководителя администрации президента Республики Армения», — говорится в указе, размещенном на президентском сайте. Армен Саркисян подписал данный указ еще до объявления о своей отставке.

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 января текущего года. Он возглавлял страну с 9 апреля 2018 года. Внеочередные выборы, согласно конституции, должны пройти в середине февраля.