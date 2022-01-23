Врач предупредил о нетипичном симптоме при заражении «Омикроном»

24 января 2022 в 06:59 Размер текста - 17 +

Исходя из наблюдений Андрея Исаева, конъюнктивит может оказаться одним из симптомов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Одним из симптомов при заражении «Омикроном» является возникновение конъюнктивита. Об этом сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. «По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели „дельтой“ в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно „омикрон“. Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза», — передал ТАСС. По его словам, на сегодняшний день довольно-таки мало информации о том, какая симптоматика есть у заразившихся «Дельтой» и «Омикроном». Как утверждает профессор медицины в Королевском колледже Лондона Эмма Дункан, омикрон-штамм особенно опасен для детей от 8 до 12 лет. При этом наблюдается усталость, головная боль, насморк, чихание, высокая температура тела, кашель или боли в горле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Одним из симптомов при заражении «Омикроном» является возникновение конъюнктивита. Об этом сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. «По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели „дельтой“ в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно „омикрон“. Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза», — передал ТАСС. По его словам, на сегодняшний день довольно-таки мало информации о том, какая симптоматика есть у заразившихся «Дельтой» и «Омикроном». Как утверждает профессор медицины в Королевском колледже Лондона Эмма Дункан, омикрон-штамм особенно опасен для детей от 8 до 12 лет. При этом наблюдается усталость, головная боль, насморк, чихание, высокая температура тела, кашель или боли в горле.