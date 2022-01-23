23 января 2022

Врач предупредил о нетипичном симптоме при заражении «Омикроном»

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Исходя из наблюдений Андрея Исаева, конъюнктивит может оказаться одним из симптомов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Одним из симптомов при заражении «Омикроном» является возникновение конъюнктивита. Об этом сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели „дельтой“ в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно „омикрон“. Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза», — передал ТАСС. По его словам, на сегодняшний день довольно-таки мало информации о том, какая симптоматика есть у заразившихся «Дельтой» и «Омикроном».

Как утверждает профессор медицины в Королевском колледже Лондона Эмма Дункан, омикрон-штамм особенно опасен для детей от 8 до 12 лет. При этом наблюдается усталость, головная боль, насморк, чихание, высокая температура тела, кашель или боли в горле.

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Одним из симптомов при заражении «Омикроном» является возникновение конъюнктивита. Об этом сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. «По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели „дельтой“ в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно „омикрон“. Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза», — передал ТАСС. По его словам, на сегодняшний день довольно-таки мало информации о том, какая симптоматика есть у заразившихся «Дельтой» и «Омикроном». Как утверждает профессор медицины в Королевском колледже Лондона Эмма Дункан, омикрон-штамм особенно опасен для детей от 8 до 12 лет. При этом наблюдается усталость, головная боль, насморк, чихание, высокая температура тела, кашель или боли в горле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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