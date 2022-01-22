Экс-глава курганского ГУ МЧС отрицает вину по новому делу

Олег Рожков заявил, что не согласен с предъявленным ему обвинением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Экс-глава ГУ МЧС по Курганской области Олег Рожков отрицает вину по новому вменяемому ему эпизоду. Об этом сам Рожков заявил 24 января в суде, передает корреспондент URA.RU.

«Данное дело возбуждалось для повышения следствием своих показателей и создания для меня негативного имиджа. Я не допустил нарушения ни одного ведомственного приказа. С предъявленным обвинением не согласен, преступлений не совершал, незаконных приказов никому не отдавал», — заявил Рожков в суде.

Он рассказал, что уголовное дело, переданное в суд, было возбуждено 28 октября 2021 года. «Ровно через 14 дней, уже 11 ноября, меня привлекли в качестве обвиняемого, а 24 ноября отправили документы в прокуратуру. То есть это уголовное дело готовилось в спешке», — добавил он. По его словам, годом ранее следствие уже возбуждало в отношении Рожкова аналогичное уголовное дело, но спустя год его закрыли за отсутствием состава преступления. В новом деле часть материалов якобы взяли из старого, уже закрытого дела.

Ранее URA.RU сообщало, что Рожкова обвиняют в преступлении по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, он знал, что в эксплуатируемом предпринимателем объекте массового пребывания людей выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, но дал указание сделать недостоверное заключение, где не говорилось о нарушениях.

Рожкова задержали в марте 2020 года. Уголовное дело СУ СК возбудило по материалам, поступившим из областного УФСБ. Изначально Рожкова обвинили в четырех преступлениях, среди которых превышение полномочий, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Сам он не признает вину ни по одному из эпизодов. Суд разбирается в этом деле с апреля 2021 года.

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