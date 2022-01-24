Американские власти угрожают лишить россиян смартфонов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация первого российского VR кинозала (виртуальная реальность). Екатеринбург, смартфон, телефоны на зарядке
Россия может лишиться поставок смартфонов, планшетов и игровых консолей Фото:

Администрация президента США Джо Байдена пригрозила, что лишит Россию экспортных поставок IT-продукции, если Москва вторгнется на Украину. Как пишет издание The Washington Рost, речь идет, в том числе, о смартфонах, планшетах и игровых консолях.

«Администрация Байдена угрожает использовать новый экспортный контроль, чтобы нанести ущерб стратегическим российским отраслям, от искусственного интеллекта и квантовых вычислений до гражданской аэрокосмической отрасли, если Москва вторгнется в Украину. <…> Администрация также может принять решение о более широком применении контроля таким образом, чтобы потенциально лишить российских граждан некоторых смартфонов, планшетов и игровых консолей», — пишет The Washington Рost со ссылкой на источники чиновников из команды Байдена.

По задумке авторов нового пакета санкций, экспортный контроль позволит ослабить и атрофировать гражданскую авиацию, морское судоходство и высокие технологии. Поскольку, по мнению американских чиновников, эти отрасли могут стать ключевыми источниками роста экономики России.

Ранее Байден пообещал России «катастрофу» в случае эскалации ситуации вокруг Украины, пишет RT. Также американский лидер пригрозил президенту РФ Владимиру Путину невиданными до этого санкциями.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Администрация президента США Джо Байдена пригрозила, что лишит Россию экспортных поставок IT-продукции, если Москва вторгнется на Украину. Как пишет издание The Washington Рost, речь идет, в том числе, о смартфонах, планшетах и игровых консолях. «Администрация Байдена угрожает использовать новый экспортный контроль, чтобы нанести ущерб стратегическим российским отраслям, от искусственного интеллекта и квантовых вычислений до гражданской аэрокосмической отрасли, если Москва вторгнется в Украину. <…> Администрация также может принять решение о более широком применении контроля таким образом, чтобы потенциально лишить российских граждан некоторых смартфонов, планшетов и игровых консолей», — пишет The Washington Рost со ссылкой на источники чиновников из команды Байдена. По задумке авторов нового пакета санкций, экспортный контроль позволит ослабить и атрофировать гражданскую авиацию, морское судоходство и высокие технологии. Поскольку, по мнению американских чиновников, эти отрасли могут стать ключевыми источниками роста экономики России. Ранее Байден пообещал России «катастрофу» в случае эскалации ситуации вокруг Украины, пишет RT. Также американский лидер пригрозил президенту РФ Владимиру Путину невиданными до этого санкциями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...