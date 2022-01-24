Американские власти угрожают лишить россиян смартфонов

Россия может лишиться поставок смартфонов, планшетов и игровых консолей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация президента США Джо Байдена пригрозила, что лишит Россию экспортных поставок IT-продукции, если Москва вторгнется на Украину. Как пишет издание The Washington Рost, речь идет, в том числе, о смартфонах, планшетах и игровых консолях.

«Администрация Байдена угрожает использовать новый экспортный контроль, чтобы нанести ущерб стратегическим российским отраслям, от искусственного интеллекта и квантовых вычислений до гражданской аэрокосмической отрасли, если Москва вторгнется в Украину. <…> Администрация также может принять решение о более широком применении контроля таким образом, чтобы потенциально лишить российских граждан некоторых смартфонов, планшетов и игровых консолей», — пишет The Washington Рost со ссылкой на источники чиновников из команды Байдена.

По задумке авторов нового пакета санкций, экспортный контроль позволит ослабить и атрофировать гражданскую авиацию, морское судоходство и высокие технологии. Поскольку, по мнению американских чиновников, эти отрасли могут стать ключевыми источниками роста экономики России.

Ранее Байден пообещал России «катастрофу» в случае эскалации ситуации вокруг Украины, пишет RT. Также американский лидер пригрозил президенту РФ Владимиру Путину невиданными до этого санкциями.

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