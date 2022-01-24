Американские власти угрожают лишить россиян смартфонов

Администрация президента США Джо Байдена пригрозила, что лишит Россию экспортных поставок IT-продукции, если Москва вторгнется на Украину. Как пишет издание The Washington Рost, речь идет, в том числе, о смартфонах, планшетах и игровых консолях.
«Администрация Байдена угрожает использовать новый экспортный контроль, чтобы нанести ущерб стратегическим российским отраслям, от искусственного интеллекта и квантовых вычислений до гражданской аэрокосмической отрасли, если Москва вторгнется в Украину. <…> Администрация также может принять решение о более широком применении контроля таким образом, чтобы потенциально лишить российских граждан некоторых смартфонов, планшетов и игровых консолей», — пишет The Washington Рost со ссылкой на источники чиновников из команды Байдена.
По задумке авторов нового пакета санкций, экспортный контроль позволит ослабить и атрофировать гражданскую авиацию, морское судоходство и высокие технологии. Поскольку, по мнению американских чиновников, эти отрасли могут стать ключевыми источниками роста экономики России.
Ранее Байден пообещал России «катастрофу» в случае эскалации ситуации вокруг Украины, пишет RT. Также американский лидер пригрозил президенту РФ Владимиру Путину невиданными до этого санкциями.
Администрация президента США Джо Байдена пригрозила, что лишит Россию экспортных поставок IT-продукции, если Москва вторгнется на Украину. Как пишет издание The Washington Рost, речь идет, в том числе, о смартфонах, планшетах и игровых консолях. «Администрация Байдена угрожает использовать новый экспортный контроль, чтобы нанести ущерб стратегическим российским отраслям, от искусственного интеллекта и квантовых вычислений до гражданской аэрокосмической отрасли, если Москва вторгнется в Украину. <…> Администрация также может принять решение о более широком применении контроля таким образом, чтобы потенциально лишить российских граждан некоторых смартфонов, планшетов и игровых консолей», — пишет The Washington Рost со ссылкой на источники чиновников из команды Байдена. По задумке авторов нового пакета санкций, экспортный контроль позволит ослабить и атрофировать гражданскую авиацию, морское судоходство и высокие технологии. Поскольку, по мнению американских чиновников, эти отрасли могут стать ключевыми источниками роста экономики России. Ранее Байден пообещал России «катастрофу» в случае эскалации ситуации вокруг Украины, пишет RT. Также американский лидер пригрозил президенту РФ Владимиру Путину невиданными до этого санкциями.