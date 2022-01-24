В США назвали главную цель Путина в Европе

Главной целью президента России Владимира Путина является изгнание США из Европы. Об этом заявила экс-офицер разведки по делам РФ и Евразии при американских президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме Фиона Хилл.
«На этот раз цель господина Путина больше, чем закрыть „открытую дверь“ НАТО для Украины и захватить больше территории — он хочет изгнать Соединенные Штаты из Европы. Как он мог бы сказать: „Прощай, Америка. Не позволяйте двери ударить вас на выходе“», — написала Хилл для газеты New York Times.
Ранее сообщалось, что Джо Байден пригрозил президенту РФ Владимиру Путину введением невиданных санкций в случае нападения России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы РФ и США продолжат общаться и допустил их новую личную встречу. США готовы дать России силовой отпор в случае необходимости. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что РФ не станет переходить границы и политическая ситуация улучшится.
Главной целью президента России Владимира Путина является изгнание США из Европы. Об этом заявила экс-офицер разведки по делам РФ и Евразии при американских президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме Фиона Хилл. «На этот раз цель господина Путина больше, чем закрыть „открытую дверь“ НАТО для Украины и захватить больше территории — он хочет изгнать Соединенные Штаты из Европы. Как он мог бы сказать: „Прощай, Америка. Не позволяйте двери ударить вас на выходе“», — написала Хилл для газеты New York Times. Ранее сообщалось, что Джо Байден пригрозил президенту РФ Владимиру Путину введением невиданных санкций в случае нападения России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы РФ и США продолжат общаться и допустил их новую личную встречу. США готовы дать России силовой отпор в случае необходимости. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что РФ не станет переходить границы и политическая ситуация улучшится.