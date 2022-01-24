В США назвали главную цель Путина в Европе

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Экс-офицер разведки США назвала «главную цель» Владимира Путина в Европе Фото:

Главной целью президента России Владимира Путина является изгнание США из Европы. Об этом заявила экс-офицер разведки по делам РФ и Евразии при американских президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме Фиона Хилл.

«На этот раз цель господина Путина больше, чем закрыть „открытую дверь“ НАТО для Украины и захватить больше территории — он хочет изгнать Соединенные Штаты из Европы. Как он мог бы сказать: „Прощай, Америка. Не позволяйте двери ударить вас на выходе“», — написала Хилл для газеты New York Times.

Ранее сообщалось, что Джо Байден пригрозил президенту РФ Владимиру Путину введением невиданных санкций в случае нападения России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы РФ и США продолжат общаться и допустил их новую личную встречу. США готовы дать России силовой отпор в случае необходимости. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что РФ не станет переходить границы и политическая ситуация улучшится.

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Главной целью президента России Владимира Путина является изгнание США из Европы. Об этом заявила экс-офицер разведки по делам РФ и Евразии при американских президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме Фиона Хилл. «На этот раз цель господина Путина больше, чем закрыть „открытую дверь“ НАТО для Украины и захватить больше территории — он хочет изгнать Соединенные Штаты из Европы. Как он мог бы сказать: „Прощай, Америка. Не позволяйте двери ударить вас на выходе“», — написала Хилл для газеты New York Times. Ранее сообщалось, что Джо Байден пригрозил президенту РФ Владимиру Путину введением невиданных санкций в случае нападения России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы РФ и США продолжат общаться и допустил их новую личную встречу. США готовы дать России силовой отпор в случае необходимости. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что РФ не станет переходить границы и политическая ситуация улучшится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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