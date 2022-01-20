В Кремле не исключили новую встречу Путина и Байдена

Путин и Байден могут обсудить ситуацию по вступлению Украины в НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет продолжено. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем [дальнейшее] общение двух президентов. Такое общение можно только приветствовать — оно полезно для обоих государств», — сообщил Песков в ходе конференц-колла.

По словам Пескова, в ближайшее время Путин и Байден могут созвониться, чтобы обсудить документы о возможном вступлении Украины в НАТО в среднесрочной перспективе. «Мы не исключаем, что после того, как ознакомимся с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться и обсудить их», — отметил Песков.