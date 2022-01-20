В Кремле не исключили новую встречу Путина и Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путин и Байден могут обсудить ситуацию по вступлению Украины в НАТО Фото:

Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет продолжено. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем [дальнейшее] общение двух президентов. Такое общение можно только приветствовать — оно полезно для обоих государств», — сообщил Песков в ходе конференц-колла.

По словам Пескова, в ближайшее время Путин и Байден могут созвониться, чтобы обсудить документы о возможном вступлении Украины в НАТО в среднесрочной перспективе. «Мы не исключаем, что после того, как ознакомимся с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться и обсудить их», — отметил Песков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет продолжено. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Мы не исключаем [дальнейшее] общение двух президентов. Такое общение можно только приветствовать — оно полезно для обоих государств», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. По словам Пескова, в ближайшее время Путин и Байден могут созвониться, чтобы обсудить документы о возможном вступлении Украины в НАТО в среднесрочной перспективе. «Мы не исключаем, что после того, как ознакомимся с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться и обсудить их», — отметил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...