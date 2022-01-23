Скульптура будет установлена в честь празднования Дня строителя 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге хотят установить скульптуру шестиметрового атланта. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба саморегулируемой организация (СРО) «Уральское объединение строителей».

«Шестиметровая скульптурная композиция будет включать фигуру атланта, здание небоскреба, которое держит атлант на своих плечах, и два каменных обрамления с отпечатками руки», — сообщила пресс-служба. Жители города могут проголосовать за место для скульптуры «Атланты стройки». Рассказать о своих предпочтениях горожане могут с 24 января по 2 февраля 2022 года.

Ранее в Екатеринбурге был выбран победить конкурса на разработку эскиза большой композиции на территории у аэропорта Кольцово. Конкурс проходил с 1 октября.

Первый вариант проекта скульптуры Пресс-служба СРО «Уральское объединение строителей»

Второй вариант проекта скульптуры Пресс-служба СРО «Уральское объединение строителей»