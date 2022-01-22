В курганском городе бездомная собака напала на девочку и ее мать

Собаку от пострадавших помогла отогнать проходящая мимо женщина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) бродячая собака напала на местную жительницу и ее дочку. Об этом пострадавшая написала в соцсетях.

«Напала собака, кинулась на дочку. <…> У ребенка испуг сильный. Мне [собака] в руку вцепилась, прокусить могла, и оставила синяки от укуса. У дочери кровоподтеки на шее от того, что тянула ее и вгрызалась в капюшон», — написала пользователь Katrin Timofeeva в группе «Шадринск Подслушано» в соцсети «ВКонтакте».

Девушка отметила, что не могла своими силами отогнать собаку. Пострадавшим помогла пожилая женщина, которая проходила мимо. Горожанка добавила, что возле этого места находятся школа, детсад и художественная школа.

Представители мэрии ответили под постом, что сожалеют о случившемся. «Если вас или вашего ребенка укусила собака, в первую очередь необходимо обратиться в медицинское учреждение для предотвращения риска возникновения бешенства и фиксации повреждений. Затем обратиться в полицию», — объяснили в администрации. Представители мэрии попросили владельцев собак не отправлять животных на свободный выгул.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин после случаев гибели людей из-за нападения бродячих собак поручил усовершенствовать действующее законодательство. В СК считают, что проблема бродячих собак не получает должного внимания.

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