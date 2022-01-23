Работы по реконструкции Екатеринбургского государственного цирка имени В.И. Филатова планируется завершить через три года. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», чей директор Наталья Зарубина побывала в Екатеринбурге.
«Работы по комплексной реконструкции Екатеринбургского государственного цирка имени В.И. Филатова в центре города планируется завершить через три года. В ходе нее будет установлено современное оборудование, позволяющее запускать самые сложные и уникальные программы выступлений», — цитирует пресс-служба Зарубину.
Сообщается, что до конца 2022 года будет согласована концепция реконструкции, а 2025 году цирк откроется для посетителей. «Постройке уже 40 лет, поэтому она нуждается в обновлении. Планируется, что во время работ будут усилены и при необходимости заменены устаревшие конструкции здания и инженерные коммуникации», — сообщает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт цирка планировали еще в 2017 году, но тогда из выделенных областным Минкультом 20 миллионов рублей пропало 10 млн, и работы не состоялись. Уже в 2018 году на ремонт цирка было выделено 100 миллионов рублей. Обновленный облик здания тогда не понравился популярному российскому блогеру Варламову. В конце 2021 года стало известно, что на крыше может появиться смотровая площадка.
Работы по реконструкции Екатеринбургского государственного цирка имени В.И. Филатова планируется завершить через три года. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», чей директор Наталья Зарубина побывала в Екатеринбурге. «Работы по комплексной реконструкции Екатеринбургского государственного цирка имени В.И. Филатова в центре города планируется завершить через три года. В ходе нее будет установлено современное оборудование, позволяющее запускать самые сложные и уникальные программы выступлений», — цитирует пресс-служба Зарубину. Сообщается, что до конца 2022 года будет согласована концепция реконструкции, а 2025 году цирк откроется для посетителей. «Постройке уже 40 лет, поэтому она нуждается в обновлении. Планируется, что во время работ будут усилены и при необходимости заменены устаревшие конструкции здания и инженерные коммуникации», — сообщает пресс-служба. Ранее сообщалось, что капитальный ремонт цирка планировали еще в 2017 году, но тогда из выделенных областным Минкультом 20 миллионов рублей пропало 10 млн, и работы не состоялись. Уже в 2018 году на ремонт цирка было выделено 100 миллионов рублей. Обновленный облик здания тогда не понравился популярному российскому блогеру Варламову. В конце 2021 года стало известно, что на крыше может появиться смотровая площадка.