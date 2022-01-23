Открытие цирка для посетителей планируется в 2025 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

Работы по реконструкции Екатеринбургского государственного цирка имени В.И. Филатова планируется завершить через три года. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», чей директор Наталья Зарубина побывала в Екатеринбурге.

«Работы по комплексной реконструкции Екатеринбургского государственного цирка имени В.И. Филатова в центре города планируется завершить через три года. В ходе нее будет установлено современное оборудование, позволяющее запускать самые сложные и уникальные программы выступлений», — цитирует пресс-служба Зарубину.

Сообщается, что до конца 2022 года будет согласована концепция реконструкции, а 2025 году цирк откроется для посетителей. «Постройке уже 40 лет, поэтому она нуждается в обновлении. Планируется, что во время работ будут усилены и при необходимости заменены устаревшие конструкции здания и инженерные коммуникации», — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт цирка планировали еще в 2017 году, но тогда из выделенных областным Минкультом 20 миллионов рублей пропало 10 млн, и работы не состоялись. Уже в 2018 году на ремонт цирка было выделено 100 миллионов рублей. Обновленный облик здания тогда не понравился популярному российскому блогеру Варламову. В конце 2021 года стало известно, что на крыше может появиться смотровая площадка.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам