Бродячих собак боятся и взрослые, и дети Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Обитатели садоводческого товарищества «Восток-1» в Екатеринбурге опасаются за жизни своих детей из-за стаи бродячих собак, обитающих поблизости. Жители рассказали URA.RU, что неоднократно обращались к чиновникам и в службу отлова, но проблема так и осталась не решена.

«Бродячие собаки возле наших садов были всегда, но осенью их развелось слишком много, в стае сейчас не меньше 15 псов. За последний месяц они разорвали семь кошек, и мы боимся, когда кончатся кошки, начнут бросаться на детей», — объяснил Павел Пасенко, один из жильцов.

Мужчина добавил, что всего в садовом товариществе 80 домов, в половине из них круглый год проживают люди. Во многих семьях есть дети, которые пешком добираются с окраины до школы. Кроме «Востока-1» рядом располагаются еще четыре СНТ, где тоже живут люди. «Мы несколько раз писали в администрацию Екатеринбурга, нам отвечали, что приедет служба отлова. Они действительно приезжали, но животных меньше не стало. Ощущение, что собак не увозили, а наоборот привозили новых!», — недоумевает Пасенко.

В ЕМУП «Спецавтобаза» подтвердили, что действительно получали от администрации Екатеринбурга две заявки на отлов и десять раз выезжали по адресу Источная, 1. Специалистам удалось отловить четырех собак.

«Не всегда получается поймать собаку с первого выезда. Так, по приезду бригады животные уже могут быть в другом месте. Кроме того, работа затрудняется тем, что собаки начинают перебегать на закрытые территории — в саду есть заброшенные дома, дачные участки с заборами и так далее. Пройти туда мы не можем, так как это уже частная территория», — объяснили в пресс-службе «Спецавтобазы». Представители добавили, что продолжат выезды к садам и в этом году.

Ранее в Забайкальском крае бездомные собаки растерзали семилетнюю девочку. После этого случая глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства с целью повышения безопасности населения.

Обитатели садов боятся проходить мимо своры бродячих псов Фото: предоставлено СНТ «Восток-1»

Пока жертвами своры псов становятся только кошки Фото: предоставлено СНТ «Восток-1»

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