Володин: проблемой бездомных животных должны заниматься чиновники

Володин предложил возложить ответственность за бездомных животных на чиновников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Необходимо решить проблему, связанную с распространением бродячих собак. Одним из решений станет передача ответственности за ситуацию с бездомными животными местным чиновникам. Такую инициативу предложил представить российский политический деятель, председатель Госдумы, а также член Государственного Совета Вячеслав Володин.

«Проблемой бездомных животных никто системно не занимается. До тех пор, пока не случится трагедия. В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах», — написал Володин в telegram. По его словам, на сегодняшний день решение этой задачи не является чем-то приоритетным для представителей местных органов.

Володин написал, что «сводить счеты с животными и уничтожать их» — это не выход из этой проблемы. Председатель Госдумы считает необходимым ввести некоторые меры поддержки для региональных и местных бюджетов. Например, давать гранты на строительство приютов и стерилизацию собак; освободить от налогов землю, выделенную на постройку приюта; приобретать корм для животных. Кроме того, он предложил создавать благоприятные условия работы для тех, кто проявляет инициативу, заботясь о бездомных животных, спасая их жизни.

Ранее стало известно о том, что бездомные собаки растерзали семилетнюю девочку. По этому инциденту было возбуждено уголовное дело по с ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

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