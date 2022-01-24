В ПФР рассказали, как можно выйти на пенсию раньше

24 января 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Уход за ребенком включен в страховой стаж, который нужен для выхода на пенсию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В страховой стаж россиянина, который необходим для выхода на пенсию раньше наступления пенсионного возраста, учитываются периоды службы в армии, уход за ребенком или за нетрудоспособным. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России. «Нестраховые периоды, учитываемые в стаж: служба в амии, уход за ребенком, уход за нетрудоспособным. Один год равен 1,8 пенсионному коэффициенту», — указано в группе ПФР в социальной сети «ВКонтакте. Ранее сообщалось, что в 2022 году для всех категорий граждан повысится пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4 балла. А количество лет стажа для назначения пенсии вырастет с 12 до 13. Ранее в Пенсионном фонде назвали условия для выхода на заслуженный отдых в 2022 году. По заявлению ПФР, в этом году страховую пенсию получат мужчины и женщины 1960 и 1965 годов рождения соответственно. При этом страховой стаж у пенсионера должен быть не менее 13 лет. Также сообщалось, что в 2022 году граждане от 55 лет могут рассчитывать на пять льгот. Среди них — возможность прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы, основание на освобождение от одного из налогов, право для профессионального переобучения на бесплатной основе, пишет агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В страховой стаж россиянина, который необходим для выхода на пенсию раньше наступления пенсионного возраста, учитываются периоды службы в армии, уход за ребенком или за нетрудоспособным. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России. «Нестраховые периоды, учитываемые в стаж: служба в амии, уход за ребенком, уход за нетрудоспособным. Один год равен 1,8 пенсионному коэффициенту», — указано в группе ПФР в социальной сети «ВКонтакте. Ранее сообщалось, что в 2022 году для всех категорий граждан повысится пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4 балла. А количество лет стажа для назначения пенсии вырастет с 12 до 13. Ранее в Пенсионном фонде назвали условия для выхода на заслуженный отдых в 2022 году. По заявлению ПФР, в этом году страховую пенсию получат мужчины и женщины 1960 и 1965 годов рождения соответственно. При этом страховой стаж у пенсионера должен быть не менее 13 лет. Также сообщалось, что в 2022 году граждане от 55 лет могут рассчитывать на пять льгот. Среди них — возможность прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы, основание на освобождение от одного из налогов, право для профессионального переобучения на бесплатной основе, пишет агентство Nation News.