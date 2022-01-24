В ПФР рассказали, как можно выйти на пенсию раньше

В страховой стаж россиянина, который необходим для выхода на пенсию раньше наступления пенсионного возраста, учитываются периоды службы в армии, уход за ребенком или за нетрудоспособным. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России.
«Нестраховые периоды, учитываемые в стаж: служба в амии, уход за ребенком, уход за нетрудоспособным. Один год равен 1,8 пенсионному коэффициенту», — указано в группе ПФР в социальной сети «ВКонтакте. Ранее сообщалось, что в 2022 году для всех категорий граждан повысится пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4 балла. А количество лет стажа для назначения пенсии вырастет с 12 до 13.
Ранее в Пенсионном фонде назвали условия для выхода на заслуженный отдых в 2022 году. По заявлению ПФР, в этом году страховую пенсию получат мужчины и женщины 1960 и 1965 годов рождения соответственно. При этом страховой стаж у пенсионера должен быть не менее 13 лет.
Также сообщалось, что в 2022 году граждане от 55 лет могут рассчитывать на пять льгот. Среди них — возможность прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы, основание на освобождение от одного из налогов, право для профессионального переобучения на бесплатной основе, пишет агентство Nation News.
В страховой стаж россиянина, который необходим для выхода на пенсию раньше наступления пенсионного возраста, учитываются периоды службы в армии, уход за ребенком или за нетрудоспособным. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России. «Нестраховые периоды, учитываемые в стаж: служба в амии, уход за ребенком, уход за нетрудоспособным. Один год равен 1,8 пенсионному коэффициенту», — указано в группе ПФР в социальной сети «ВКонтакте. Ранее сообщалось, что в 2022 году для всех категорий граждан повысится пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4 балла. А количество лет стажа для назначения пенсии вырастет с 12 до 13. Ранее в Пенсионном фонде назвали условия для выхода на заслуженный отдых в 2022 году. По заявлению ПФР, в этом году страховую пенсию получат мужчины и женщины 1960 и 1965 годов рождения соответственно. При этом страховой стаж у пенсионера должен быть не менее 13 лет. Также сообщалось, что в 2022 году граждане от 55 лет могут рассчитывать на пять льгот. Среди них — возможность прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы, основание на освобождение от одного из налогов, право для профессионального переобучения на бесплатной основе, пишет агентство Nation News.