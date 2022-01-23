23 января 2022
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21 января 2022

Кондуктора, обматерившую екатеринбурженку, выдворяют из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, кондуктор, проезд, плата
Теперь кондуктору придется искать работу на родине Фото:

Кондуктора, покрывшую матом екатеринбургскую пенсионерку, выдворяют с территории Российской Федерации. Такое решение принял суд по материалам полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

«По материалам полиции судом принято решение о выдворении нарушительницы с территории Российской Федерации. В настоящее время решение в законную силу не вступило. Женщина помещена в Центр временного содержания иностранных граждан», — уточнили представители ведомства.

Ранее кондуктор 42-го маршрута обматерила пожилую женщину за замечание о скользком пороге в автобусе. Инцидент, освещенный десятками СМИ, вызвал широкий общественный резонанс. Выяснилось, что жительница одной из республик Средней Азии живет и трудится в России незаконно. Известный ведущий Владимир Соловьев потребовал выгнать нелегалку «вон из страны, под зад ногой».

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Кондуктора, покрывшую матом екатеринбургскую пенсионерку, выдворяют с территории Российской Федерации. Такое решение принял суд по материалам полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. «По материалам полиции судом принято решение о выдворении нарушительницы с территории Российской Федерации. В настоящее время решение в законную силу не вступило. Женщина помещена в Центр временного содержания иностранных граждан», — уточнили представители ведомства. Ранее кондуктор 42-го маршрута обматерила пожилую женщину за замечание о скользком пороге в автобусе. Инцидент, освещенный десятками СМИ, вызвал широкий общественный резонанс. Выяснилось, что жительница одной из республик Средней Азии живет и трудится в России незаконно. Известный ведущий Владимир Соловьев потребовал выгнать нелегалку «вон из страны, под зад ногой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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