23 января 2022
22 января 2022
21 января 2022

В Тюменской области ссора соседок закончилась убийством. «Задушила платком и сбежала»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Убийца сбила соседку с ног и задушила ее же платком Фото:

Жительница одного из сел в Тюменской области поссорилась с соседкой и задушила ее шейным платком. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

«Вечером, 13 сентября 2021 года, обвиняемая в ходе очередной ссоры со своей соседкой 1953 года рождения сбила ее с ног и, используя в качестве удавки платок, находившийся на шее потерпевшей, задушила. После чего покинула место преступления», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ.

Преступление произошло в Тюменской области, в селе Новая Заимка. Тело жертвы обнаружили в тот же день. Обвиняемую в убийстве заключили под арест. Расследование этого дела завершено, женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени осудили мужчину, который сжег своих знакомых после ссоры. Одной из жертв стала врач, в день убийства она вышла на пенсию.

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Жительница одного из сел в Тюменской области поссорилась с соседкой и задушила ее шейным платком. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. «Вечером, 13 сентября 2021 года, обвиняемая в ходе очередной ссоры со своей соседкой 1953 года рождения сбила ее с ног и, используя в качестве удавки платок, находившийся на шее потерпевшей, задушила. После чего покинула место преступления», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ. Преступление произошло в Тюменской области, в селе Новая Заимка. Тело жертвы обнаружили в тот же день. Обвиняемую в убийстве заключили под арест. Расследование этого дела завершено, женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени осудили мужчину, который сжег своих знакомых после ссоры. Одной из жертв стала врач, в день убийства она вышла на пенсию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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