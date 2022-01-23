Убийца сбила соседку с ног и задушила ее же платком Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница одного из сел в Тюменской области поссорилась с соседкой и задушила ее шейным платком. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

«Вечером, 13 сентября 2021 года, обвиняемая в ходе очередной ссоры со своей соседкой 1953 года рождения сбила ее с ног и, используя в качестве удавки платок, находившийся на шее потерпевшей, задушила. После чего покинула место преступления», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ.

Преступление произошло в Тюменской области, в селе Новая Заимка. Тело жертвы обнаружили в тот же день. Обвиняемую в убийстве заключили под арест. Расследование этого дела завершено, женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени осудили мужчину, который сжег своих знакомых после ссоры. Одной из жертв стала врач, в день убийства она вышла на пенсию.

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