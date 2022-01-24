Вирусолог обвинил звезд в пиаре на теме коронавируса

24 января 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Звезды-антиваксеры пиарятся на теме коронавируса, считает вирусолог Александр Бутенко Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Знаменитости-антиваксеры стараются пиариться на теме коронавируса и вакцинации, делая псевдонаучные заявления о вакцинах, самой болезни и лечении. Об этом заявил профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко, подчеркнув, что таким артистам следует запретить публично высказываться о COVID. Ранее артист Никита Джигурда заявил, что от коронавируса спасет «единение с природой». «Вспомнить [надо], что до христианской культуры была ведическая, языческая культура. То есть единение с природой. Природный иммунитет гораздо круче, чем все эти прививки вместе взятые. Поэтому [надо] дышать свежим воздухом, физкультура, обливание контрастным душем, питание правильное», — заявлял артист. Против вакцинации от COVID и эпидемиологических мер также высказывались лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин, певец Юрий Лоза и член Президиума и секретарь ЦК КПРФ Николай Арефьев. Вирусолог Бутенко назвал такие заявления невежественными. «Или это просто маразм у людей, или же это желание показаться на публике, сделать себе какую-то саморекламу вот такую общественную — и по телевидению, и вообще по средствам массовой информации — скандального такого характера. Или же это просто от обычного невежества. Больше ничем объяснить нельзя [подобные поведения артистов]», — поделился Бутенко с «Московским комсомольцем». Вирусолог предложил не давать таким людям трибуну для выступлений. А до остальных россиян следует доводить научную информацию об опасности коронавируса и необходимости вакцинации, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал противников прививок от COVID «опасными дураками». А главные врачи ковидных больниц России обращались к знаменитостям-антикасерам в открытом письме. В нем они предложили звездам и политикам, выступающим против вакцины, посетить «красные зоны». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Знаменитости-антиваксеры стараются пиариться на теме коронавируса и вакцинации, делая псевдонаучные заявления о вакцинах, самой болезни и лечении. Об этом заявил профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко, подчеркнув, что таким артистам следует запретить публично высказываться о COVID. Ранее артист Никита Джигурда заявил, что от коронавируса спасет «единение с природой». «Вспомнить [надо], что до христианской культуры была ведическая, языческая культура. То есть единение с природой. Природный иммунитет гораздо круче, чем все эти прививки вместе взятые. Поэтому [надо] дышать свежим воздухом, физкультура, обливание контрастным душем, питание правильное», — заявлял артист. Против вакцинации от COVID и эпидемиологических мер также высказывались лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин, певец Юрий Лоза и член Президиума и секретарь ЦК КПРФ Николай Арефьев. Вирусолог Бутенко назвал такие заявления невежественными. «Или это просто маразм у людей, или же это желание показаться на публике, сделать себе какую-то саморекламу вот такую общественную — и по телевидению, и вообще по средствам массовой информации — скандального такого характера. Или же это просто от обычного невежества. Больше ничем объяснить нельзя [подобные поведения артистов]», — поделился Бутенко с «Московским комсомольцем». Вирусолог предложил не давать таким людям трибуну для выступлений. А до остальных россиян следует доводить научную информацию об опасности коронавируса и необходимости вакцинации, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал противников прививок от COVID «опасными дураками». А главные врачи ковидных больниц России обращались к знаменитостям-антикасерам в открытом письме. В нем они предложили звездам и политикам, выступающим против вакцины, посетить «красные зоны».