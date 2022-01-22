22 января 2022
21 января 2022

В Пермском крае больницы прекращают плановый прием

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Из-за COVID-19 пермские врачи приостанавливают плановые приемы Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Березниках (Пермский край) поликлиники больницы им. Вагнера прекращают плановый прием пациентов. Ситуацию в медучреждении объясняют сложной обстановкой, связанной с распространением коронавируса.

«Только среди прикрепленного населения к „Краевой больнице им. Вагнера Е.А.“ отмечен рост по сравнению с прошлой неделей в 3,5 раза. Без учета медсанчастей г. Березники. В связи с ухудшением эпидситуации, согласно приказу №34-01-02-9 от 13.01.2022, в поликлиниках с 25 января будут приостановлены плановые приемы, в том числе диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, за исключением кабинетов вакцинации от новой коронавирусной инфекции», — говорится на сайте больницы.

По данным на 24 января, в больнице им. Вагнера в инфекционном отделении находятся 105 человек, из них с коронавирусом — 46 пациентов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми плановые приемы врачей ограничили в городской клинической поликлинике. В региональном минздраве также сообщали, что приостановлены плановые приемы в поликлиниках Орджоникидзевского района Перми. Заболеваемость коронавирусом в Прикамье продолжает расти — за минувшие сутки диагноз выявили у 1045 пермяков.

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В Березниках (Пермский край) поликлиники больницы им. Вагнера прекращают плановый прием пациентов. Ситуацию в медучреждении объясняют сложной обстановкой, связанной с распространением коронавируса. «Только среди прикрепленного населения к „Краевой больнице им. Вагнера Е.А.“ отмечен рост по сравнению с прошлой неделей в 3,5 раза. Без учета медсанчастей г. Березники. В связи с ухудшением эпидситуации, согласно приказу №34-01-02-9 от 13.01.2022, в поликлиниках с 25 января будут приостановлены плановые приемы, в том числе диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, за исключением кабинетов вакцинации от новой коронавирусной инфекции», — говорится на сайте больницы. По данным на 24 января, в больнице им. Вагнера в инфекционном отделении находятся 105 человек, из них с коронавирусом — 46 пациентов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми плановые приемы врачей ограничили в городской клинической поликлинике. В региональном минздраве также сообщали, что приостановлены плановые приемы в поликлиниках Орджоникидзевского района Перми. Заболеваемость коронавирусом в Прикамье продолжает расти — за минувшие сутки диагноз выявили у 1045 пермяков.
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