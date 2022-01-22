Матери из Кургана, проводившей алко-стримы в TikTok, вернут детей

Скандальная мать-тиктокерша из Кургана попрощалась со своими подписчиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетная мать из Кургана, которая вела стримы в TikTok, предположительно, в пьяном виде, через два дня удалится из соцсети, чтобы вернуть изъятых из семьи детей. Она планирует уделять время своим детям, заявила женщина подписчикам во время очередного стрима.

«Дети у бабушки. Сегодня и завтра я с вами, потом меня больше не будет в TikTok, потому что я буду уделять внимание своим детям и TikTok я забуду», — заявила жительница Кургана подписчикам во время стрима в TikTok, отметив, что детей ей передадут на следующей неделе. У женщины более 5600 подписчиков в соцсети.

Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Курганской области Алена Лопатина сообщила URA.RU, что сейчас дети не проживают с родителями, но семья вышла на контакт с комиссией по делам несовершеннолетних. «Комиссией предложен конкретный план действий, в случае выполнения которого, комиссия не будет подавать иск о лишении матери родительских прав. Если семья отступит от плана, проявит к ситуации безразличие, последует иск в суд», — пояснила омбудсмен.

Видеоролики с многодетной жительницей Кургана, которая проводила алко-стримы в TikTok, появились в курганских пабликах в соцсети «ВКонтакте» 16 января. На одном из видео женщина вышла в эфир около 1 часа ночи, материлась и включала музыку. У нее трое детей — 9, 4 и 1 лет. По данным пресс-службы УМВД по Курганской области, семья состоит на учете в инспекции ПДН по городу Кургану как неблагополучная. Более полугода назад комиссия выходила в суд с иском к родителям детей, суд вынес им предупреждение. Сразу после скандала в пресс-службе городской администрации сообщили, что комиссия готовит повторный иск о лишении родителей детей родительских прав.

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