Со свердловской пенсионерки требуют деньги за письмо губернатору

Пенсионерка не успела заплатить юристам крупную сумму (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За обращение к губернатору, омбудсмену, в прокуратуру и пенсионный фонд Свердловской области представители фирмы «Юридическое право» потребовали с пожилой екатеринбурженки 31 тысячу рублей. Таким образом юристы пообещали пенсионерке решить вопрос со стажем и пенсией, рассказала URA.RU пострадавшая.

Пенсионерка, которая не хочет раскрывать свое имя, наткнулась на рекламу юридической фирмы в интернете и записалась на консультацию. Женщина хотела уточнить, можно ли ей пересчитать стаж и добавить несколько лет, которые раньше не засчитали, чтобы увеличилась пенсия.

«Представители компании объяснили, что лучше всего будет написать обращения к главе Свердловской области, уполномоченному по правам человека, прокуратуру и пенсионный фонд, тогда вопрос решится положительно. Я и опомниться не успела, как со мной составили договор, за который я заплатила 500 рублей», — рассказала URA.RU 75-летняя пенсионерка.

В договоре юристы выставили прайс (имеется в распоряжении агентства). Дороже всего они оценили обращения к губернатору Свердловской области и уполномоченному по правам человека — каждое пять тысяч рублей. «Обращение в УПФР Ленинского района г. Екатеринбурга — 4800 рублей, обращение в прокуратуру Свердловской области — 3900 рублей», — говорится в договоре. В общей сложности за семь обращений клиентке предложили заплатить 31 тысячу, которых у нее просто не оказалось.

«Это наш личный прайс, на основании которого мы и выставляем цены», — пояснили URA.RU в «Юридическом праве». На вопрос о законности взимания денег за обращения представители попросили прислать запрос. На момент публикации ответ на него не получен.

«Эти юридические мошенники — наша беда и большой позор. Обращение к уполномоченному по правам человека абсолютно бесплатное, наш институт для того и создан, чтобы мы помогали людям. Если у человека проблема, беда, пусть он приходит к нам или пишет напрямую, своим языком и своими словами», — прокомментировала ситуацию свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам