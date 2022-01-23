Свердловские власти вступили в торги с больницей Тетюхина

Дмитрий Ионин лично ведет переговоры с представителями госпиталя Тетюхина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское правительство вступило в переговоры с руководством госпиталя имени Владислава Тетюхина об увеличении доли властей в медучреждении. Областной кабмин намерен увеличить пакет акций до 48% вместо 25,6%, признанных судом. Об этом на пресс-конференции рассказал замгубернатора Дмитрий Ионин, лично занимающийся вопросом, передает корреспондент URA.RU.

«Мы сейчас ведем переговоры. Я встречался с [акционером госпиталя, сыном основателя] Дмитрием Тетюхиным, я встречался с директором [Алексеем Щелкуновым] на прошлой неделе дважды. Мы ведем переговоры о том, что доля [властей] должна быть больше, исходя из стоимости активов. <…> Называлась возможная [доля] в 48%. Как это будет технически выглядеть — через кассацию или будем исполнять решение суда, пока не могу сказать», — поделился Ионин.

Замгубернатора отметил, что конфликта между правительством и наследниками Тетюхина нет. По словам Ионина, областной власти и руководству госпиталя в настоящий момент «нужно просто найти конфигурацию», чтобы достичь соглашения.

Госпиталь был основан экс-совладельцем «ВСМПО-Ависма» Владиславом Тетюхиным в 2014 году. После смерти мецената в 2019-м между его родственниками и чиновниками начался конфликт. Изначально договором между властями и инвесторами в 2013 году предполагалось, что выделенные средства из бюджета региона будут погашены акциями АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий». После оценки финансового состояния госпиталя и многолетнего обсуждения условий представители КРСУ решили требовать деньги.

В мае 2021 года в арбитражном суде Свердловской области началось разбирательство. В итоге госпиталь Тетюхина выиграл суд у свердловского правительства, однако власти не согласились с принятым решением и подали апелляцию. В январе суд принял решение: обязать КРСУ заключить с госпиталем договор купли-продажи 25,6% акций за 1,3 млрд рублей.

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