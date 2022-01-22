В Каргапольском отделе полиции — новый руководитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым начальником межмуниципального отдела полиции «Каргапольский» (Курганская область) назначен подполковник Александр Коротков. Об этом сообщает администрация Каргапольского района.

«Сегодня заместитель начальника УМВД по Курганской области Павел Сафонов представил личному составу МО МВД России „Каргапольский“ нового начальника отдела. Им стал подполковник полиции Коротков Александр Леонидович», — говорится в сообщении в группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе областного УМВД подтвердили URA.RU эту информацию. Александр Коротков родился в 1985 году. Окончил Уральский юридический институт. Ранее он занимал должность замначальника отдела МВД по Далматовскому району — начальника полиции. Награжден медалями МВД «За отличие в службе» II и III степени.

Ранее URA.RU сообщало, что с конца 2020 года межмуниципальным отделом МВД России «Каргапольский» руководил Дмитрий Абраменко, который ранее проходил службу в Твери. Предыдущего руководителя каргапольского отдела полиции Дениса Мурашова задержали 26 августа 2020 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями и махинациях с премиями подчиненных.

Александра Короткова представили подчиненным Фото: администрация Каргапольского района, «ВКонтакте»

На мероприятии присутствовал глава Каргапольского района Сергей Князев (слева) Фото: администрация Каргапольского района, «ВКонтакте»

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