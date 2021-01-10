Подполковник Дмитрий Абраменко возглавил отдел полиции в Каргаполье Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальником межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский» (Курганская область) назначен Дмитрий Абраменко, который ранее проходил службу в Твери. Информация об этом опубликована на сайте областного УМВД. Предыдущий руководитель каргапольского отдела полиции Денис Мурашов стал фигурантом уголовного дела.

«В соответствии с приказом УМВД России по Курганской области на должность начальника межмуниципального отдела МВД России „Каргапольский“ назначен подполковник полиции Дмитрий Абраменко», — сообщили в пресс-службе областного главка. Нового руководителя личному составу и местному прокурору представлял начальник областного УМВД Дмитрий Свинов.

Абраменко родился в 1981 году в городе Рига (Латвия). В органах внутренних дел он служит с 1998 года, в 2003 году окончил Московский университет МВД России. Абраменко прошел путь от участкового инспектора милиции до замначальника Центрального отдела полиции УМВД России по городу Тверь. Свинов ранее также служил в Твери, до назначения в Курган он проходил службу в должности замначальника УМВД по Тверской области.

Мурашова задержали 26 августа 2020 года. На следующий день Курганский городской суд отправил его в СИЗО. Мурашов подозревается в злоупотреблении полномочиями и махинациях с премиями подчиненных, совершенных в 2016 году. С ноября 2020 года бывший сотрудник полиции находится под домашним арестом. После его задержания каргапольским отделом полиции временно руководил начальник отдела областного главка Сергей Семовских.

Дмитрия Абраменко (слева) представил подчиненным Дмитрий Свинов (в центре) Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области