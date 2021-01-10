Начальником межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский» (Курганская область) назначен Дмитрий Абраменко, который ранее проходил службу в Твери. Информация об этом опубликована на сайте областного УМВД. Предыдущий руководитель каргапольского отдела полиции Денис Мурашов стал фигурантом уголовного дела.
«В соответствии с приказом УМВД России по Курганской области на должность начальника межмуниципального отдела МВД России „Каргапольский“ назначен подполковник полиции Дмитрий Абраменко», — сообщили в пресс-службе областного главка. Нового руководителя личному составу и местному прокурору представлял начальник областного УМВД Дмитрий Свинов.
Абраменко родился в 1981 году в городе Рига (Латвия). В органах внутренних дел он служит с 1998 года, в 2003 году окончил Московский университет МВД России. Абраменко прошел путь от участкового инспектора милиции до замначальника Центрального отдела полиции УМВД России по городу Тверь. Свинов ранее также служил в Твери, до назначения в Курган он проходил службу в должности замначальника УМВД по Тверской области.
Мурашова задержали 26 августа 2020 года. На следующий день Курганский городской суд отправил его в СИЗО. Мурашов подозревается в злоупотреблении полномочиями и махинациях с премиями подчиненных, совершенных в 2016 году. С ноября 2020 года бывший сотрудник полиции находится под домашним арестом. После его задержания каргапольским отделом полиции временно руководил начальник отдела областного главка Сергей Семовских.
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