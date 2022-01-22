В ЯНАО молодой коммунист занял место в избиркоме

Олег Цуркан пришел в коммунистическую партию в 2019 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым членом территориальной избирательной комиссии Муравленко (ЯНАО) назначили 33-летнего коммуниста Олега Цуркан. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

«На основании предложения Ямало-Ненецкого окружного отделения политической партии „Коммунистическая партия Российской Федерации“ членом Территориальной избирательной комиссии г. Муравленко с правом решающего голоса Избирательная комиссия ЯНАО назначила Цуркан Олега Петровича. Кадровые изменения произошли в связи с досрочным прекращением полномочий члена Территориальной избирательной комиссии г. Муравленко с правом решающего голоса Пелиха Г.Л.», — говорится в сообщении на сайте избиркома.

Как сообщается на сайте КПРФ ЯНАО Олег Цуркан пришел в партию в апреле 2019 года. По данным сайта Rusprofile, Цуркан был индивидуальным предпринимателем и занимался перевозкой грузов. В сентябре 2020 года местный политик участвовал в выборах депутатов городской думы Муравленко седьмого созыва.

Ранее URA.RU сообщало, что член территориальной избирательной комиссии Муравленко Геннадий Пелих ушел из жизни. Он имел серьезные проблемы со здоровьем, которые усугубились после заражения коронавирусом.

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