У Эльмиры Тукановой появится заместитель в департаменте туризма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У главы свердловского департамента по развитию туризма Эльмиры Тукановой появится первый заместитель. Им станет экс-директор департамента государственно-частного партнерства Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Юрий Патанин. Об этом URA.RU сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий туристическую отрасль.

«Первым заместителем будет Юрий Патанин. Почему именно специалист в государственно-частном партнерстве [появится] в департаменте? Очень большой пласт, связанный с корпорацией „Туризм.РФ“, структурой Минстроя, это как раз строительство инфраструктуры. Если Туканова будет заниматься темой туристических маршрутов, то Юрий Патанин будет заниматься работой с инвесторами и привлечением федерального софинансирования», — рассказал Дмитрий Ионин.

В декабре прошлого года власти объявили о создании новой структуры — департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Ведомство будет работать по нацпроекту «Туризм» и развивать отрасль в области. Департамент возглавила Эльмира Туканова, которая ранее восемь лет руководила региональным Центром развития туризма (ЦРТ).

В феврале 2021-го чиновница, уволившись из ЦРТ, на несколько месяцев покинула Свердловскую область и устроилась работать в правительство Башкирии. Спустя полгода она вернулась в Екатеринбург. Туканова считается соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева — они знакомы с начала 2000-х годов по совместной работе в Тюменской области.

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