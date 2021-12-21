Соратница Куйвашева получила спецзадание на новом посту

Эльмира Туканова определилась с первыми планами в новой должности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый руководитель свердловского департамента по развитию туризма Эльмира Туканова, назначенная на пост 21 декабря, займется созданием масштабной туристической инфраструктуры не только в специальных кластерах, но и по всей области. Как рассказала URA.RU сама чиновница, для этого будут построена сеть новых кафе, пунктов проката и других важных объектов.

«Области необходимы не только инфраструктурные решения в городах. Но и сеть объектов на многочисленных водных и речных маршрутах, создание и благоустройство велосипедных и пешеходных маршрутов, объектов придорожного сервиса для автотуризма и экскурсионных автобусных программ, включающие визит-центры с кафе, магазинами, пунктами проката и туалетами», — поделилась Эльмира Туканова.

Глава департамента отметила, что такая инфраструктура должна стать «бесшовной» для туристов. В связи с этим Туканова напомнила, что Свердловская область в рамках нацпроекта «Туризм» войдет в макрорегион «Большой Урал» вместе с Челябинской областью, Пермским краем, Башкирией и другими уральскими регионами.

Кроме того, перед Тукановой поставлены и иные, более будничные задачи. В частности, на новом посту она займется подготовкой кадров в туризме, аттестацией экскурсоводов, созданием новых турпродуктов, а также привлечением федеральных средств на реализацию свердловских проектов и поддержкой идей предпринимателей.

О возвращении Тукановой в Свердловскую власть сообщалось в начале декабря. В феврале 2021-го чиновница покинула регион, где почти восемь лет возглавляла Центр развития туризма, и уехала работать в правительство Башкирии. Спустя полгода она ушла в отставку и вернулась в Екатеринбург. Туканова считается соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева — они знакомы с начала 2000-х годов по совместной работе в Тюменской области.

13 декабря власти объявили о создании новой структуры — департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Ведомство будет работать по нацпроекту «Туризм» и развивать отрасль в Свердловской области. В кругах власти существует мнение, что департамент был создан для трудоустройства Тукановой.