Соратница Куйвашева получила спецзадание на новом посту

Новый руководитель свердловского департамента по развитию туризма Эльмира Туканова, назначенная на пост 21 декабря, займется созданием масштабной туристической инфраструктуры не только в специальных кластерах, но и по всей области. Как рассказала URA.RU сама чиновница, для этого будут построена сеть новых кафе, пунктов проката и других важных объектов.
«Области необходимы не только инфраструктурные решения в городах. Но и сеть объектов на многочисленных водных и речных маршрутах, создание и благоустройство велосипедных и пешеходных маршрутов, объектов придорожного сервиса для автотуризма и экскурсионных автобусных программ, включающие визит-центры с кафе, магазинами, пунктами проката и туалетами», — поделилась Эльмира Туканова.
Глава департамента отметила, что такая инфраструктура должна стать «бесшовной» для туристов. В связи с этим Туканова напомнила, что Свердловская область в рамках нацпроекта «Туризм» войдет в макрорегион «Большой Урал» вместе с Челябинской областью, Пермским краем, Башкирией и другими уральскими регионами.
Кроме того, перед Тукановой поставлены и иные, более будничные задачи. В частности, на новом посту она займется подготовкой кадров в туризме, аттестацией экскурсоводов, созданием новых турпродуктов, а также привлечением федеральных средств на реализацию свердловских проектов и поддержкой идей предпринимателей.
О возвращении Тукановой в Свердловскую власть сообщалось в начале декабря. В феврале 2021-го чиновница покинула регион, где почти восемь лет возглавляла Центр развития туризма, и уехала работать в правительство Башкирии. Спустя полгода она ушла в отставку и вернулась в Екатеринбург. Туканова считается соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева — они знакомы с начала 2000-х годов по совместной работе в Тюменской области.
13 декабря власти объявили о создании новой структуры — департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Ведомство будет работать по нацпроекту «Туризм» и развивать отрасль в Свердловской области. В кругах власти существует мнение, что департамент был создан для трудоустройства Тукановой.
Новый руководитель свердловского департамента по развитию туризма Эльмира Туканова, назначенная на пост 21 декабря, займется созданием масштабной туристической инфраструктуры не только в специальных кластерах, но и по всей области. Как рассказала URA.RU сама чиновница, для этого будут построена сеть новых кафе, пунктов проката и других важных объектов. «Области необходимы не только инфраструктурные решения в городах. Но и сеть объектов на многочисленных водных и речных маршрутах, создание и благоустройство велосипедных и пешеходных маршрутов, объектов придорожного сервиса для автотуризма и экскурсионных автобусных программ, включающие визит-центры с кафе, магазинами, пунктами проката и туалетами», — поделилась Эльмира Туканова. Глава департамента отметила, что такая инфраструктура должна стать «бесшовной» для туристов. В связи с этим Туканова напомнила, что Свердловская область в рамках нацпроекта «Туризм» войдет в макрорегион «Большой Урал» вместе с Челябинской областью, Пермским краем, Башкирией и другими уральскими регионами. Кроме того, перед Тукановой поставлены и иные, более будничные задачи. В частности, на новом посту она займется подготовкой кадров в туризме, аттестацией экскурсоводов, созданием новых турпродуктов, а также привлечением федеральных средств на реализацию свердловских проектов и поддержкой идей предпринимателей. О возвращении Тукановой в Свердловскую власть сообщалось в начале декабря. В феврале 2021-го чиновница покинула регион, где почти восемь лет возглавляла Центр развития туризма, и уехала работать в правительство Башкирии. Спустя полгода она ушла в отставку и вернулась в Екатеринбург. Туканова считается соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева — они знакомы с начала 2000-х годов по совместной работе в Тюменской области. 13 декабря власти объявили о создании новой структуры — департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Ведомство будет работать по нацпроекту «Туризм» и развивать отрасль в Свердловской области. В кругах власти существует мнение, что департамент был создан для трудоустройства Тукановой.