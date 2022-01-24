В Кремле дали прогноз по введению локдауна в России

24 января 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

В Кремле пока не видят повода для введения в России локдауна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Креме не обсуждается введение всероссийского локдауна. Данные по уровню госпитализаций говорят, что штамм «Омикрон» переносится в более легкой форме, чем предыдущий — «Дельта», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 24 января, отвечая на вопрос URA.RU. «Никакие локдауны никто не обсуждает. Оперативный штаб и мы ориентируемся на данные по количеству госпитализаций. Они говорят о росте нагрузки на систему здравоохранения. Цифры растут. Но это не приводит к пропорциональному росту госпитализаций. Это говорит, что новый штамм переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. Остальные предположения от лукавого», — сказал Песков. Новость по теме Депутат Госдумы назвал условие введения локдауна при «Омикроне» Локдаун в России может быть введен, когда резерв коечного фонда достигнет критического уровня — меньше 15%. Об этом URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. Пока, по его словам, по уровню госпитализации «Омикрон» отстает от «Дельта»-штамма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Креме не обсуждается введение всероссийского локдауна. Данные по уровню госпитализаций говорят, что штамм «Омикрон» переносится в более легкой форме, чем предыдущий — «Дельта», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 24 января, отвечая на вопрос URA.RU. «Никакие локдауны никто не обсуждает. Оперативный штаб и мы ориентируемся на данные по количеству госпитализаций. Они говорят о росте нагрузки на систему здравоохранения. Цифры растут. Но это не приводит к пропорциональному росту госпитализаций. Это говорит, что новый штамм переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. Остальные предположения от лукавого», — сказал Песков. Локдаун в России может быть введен, когда резерв коечного фонда достигнет критического уровня — меньше 15%. Об этом URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. Пока, по его словам, по уровню госпитализации «Омикрон» отстает от «Дельта»-штамма.