В Кремле дали прогноз по введению локдауна в России

В Креме не обсуждается введение всероссийского локдауна. Данные по уровню госпитализаций говорят, что штамм «Омикрон» переносится в более легкой форме, чем предыдущий — «Дельта», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 24 января, отвечая на вопрос URA.RU.
«Никакие локдауны никто не обсуждает. Оперативный штаб и мы ориентируемся на данные по количеству госпитализаций. Они говорят о росте нагрузки на систему здравоохранения. Цифры растут. Но это не приводит к пропорциональному росту госпитализаций. Это говорит, что новый штамм переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. Остальные предположения от лукавого», — сказал Песков.
Локдаун в России может быть введен, когда резерв коечного фонда достигнет критического уровня — меньше 15%. Об этом URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. Пока, по его словам, по уровню госпитализации «Омикрон» отстает от «Дельта»-штамма.
В Креме не обсуждается введение всероссийского локдауна. Данные по уровню госпитализаций говорят, что штамм «Омикрон» переносится в более легкой форме, чем предыдущий — «Дельта», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 24 января, отвечая на вопрос URA.RU. «Никакие локдауны никто не обсуждает. Оперативный штаб и мы ориентируемся на данные по количеству госпитализаций. Они говорят о росте нагрузки на систему здравоохранения. Цифры растут. Но это не приводит к пропорциональному росту госпитализаций. Это говорит, что новый штамм переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. Остальные предположения от лукавого», — сказал Песков. Локдаун в России может быть введен, когда резерв коечного фонда достигнет критического уровня — меньше 15%. Об этом URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. Пока, по его словам, по уровню госпитализации «Омикрон» отстает от «Дельта»-штамма.