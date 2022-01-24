В Кремле дали прогноз по введению локдауна в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения при посещении ТЦ
В Кремле пока не видят повода для введения в России локдауна Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Креме не обсуждается введение всероссийского локдауна. Данные по уровню госпитализаций говорят, что штамм «Омикрон» переносится в более легкой форме, чем предыдущий — «Дельта», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 24 января, отвечая на вопрос URA.RU.

«Никакие локдауны никто не обсуждает. Оперативный штаб и мы ориентируемся на данные по количеству госпитализаций. Они говорят о росте нагрузки на систему здравоохранения. Цифры растут. Но это не приводит к пропорциональному росту госпитализаций. Это говорит, что новый штамм переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. Остальные предположения от лукавого», — сказал Песков.

Новость по теме
Депутат Госдумы назвал условие введения локдауна при «Омикроне»

Локдаун в России может быть введен, когда резерв коечного фонда достигнет критического уровня — меньше 15%. Об этом URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. Пока, по его словам, по уровню госпитализации «Омикрон» отстает от «Дельта»-штамма.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Креме не обсуждается введение всероссийского локдауна. Данные по уровню госпитализаций говорят, что штамм «Омикрон» переносится в более легкой форме, чем предыдущий — «Дельта», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 24 января, отвечая на вопрос URA.RU. «Никакие локдауны никто не обсуждает. Оперативный штаб и мы ориентируемся на данные по количеству госпитализаций. Они говорят о росте нагрузки на систему здравоохранения. Цифры растут. Но это не приводит к пропорциональному росту госпитализаций. Это говорит, что новый штамм переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. Остальные предположения от лукавого», — сказал Песков. Локдаун в России может быть введен, когда резерв коечного фонда достигнет критического уровня — меньше 15%. Об этом URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. Пока, по его словам, по уровню госпитализации «Омикрон» отстает от «Дельта»-штамма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...