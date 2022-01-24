Доктор наук назвал неявный фактор, указывающий на рак крови

25 января 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Высокий уровень СОЭ в крови может указать на ряд заболеваний Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Высокий уровень СОЭ (скорости оседания эритроцитов) при отсутствии инфекционно-воспалительных процессов может стать маркером наличия у человека онкологических заболеваний крови. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Если человек, к примеру, не болеет ОРВИ или бактериальной инфекцией, лимфоузлы не увеличены, горло не красное, насморка нет, ничего не болит, а уровень СОЭ резко повышен, значит, надо искать скрытую причину. Такие показатели возможны при активном протекании инфекционно-воспалительных процессов, ряде нарушений обмена веществ, анемии и даже онкозаболеваний. Например, при ряде заболеваний крови цифра может зашкаливать за 50-70 единиц», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, норма СОЭ у женщин и мужчин разная. «Считается, что уровень СОЭ у женщин в норме несколько выше — до 15 мм/час. У мужчин нормальный показатель до 10 мм/час. Также уровень СОЭ может увеличиваться с возрастом, обычно он несколько выше для граждан старше 60 лет», — добавил Токарев. В беседе с URA.RU врач-уролог, онколог, терапевт Искандер Абдуллин подчеркнул, что превышение уровня СОЭ в организме человека является сигналом для дополнительных исследований. «Высокий уровень СОЭ может быть одним из критериев какого-то онкологического процесса, но сейчас уже на это мало ориентируются, так как есть другие способы идентификации. Есть специфические маркеры, очень развиты методы визуализации. Все зависит от того, на какую онкологию возникли подозрения», — подытожил он. Ранее Минздрав РФ опубликовал текст нового проекта о постановке онкологического диагноза. Если документ будет утвержден, заключение смогут выдавать любые врачи, а не только специализированные. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Высокий уровень СОЭ (скорости оседания эритроцитов) при отсутствии инфекционно-воспалительных процессов может стать маркером наличия у человека онкологических заболеваний крови. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Если человек, к примеру, не болеет ОРВИ или бактериальной инфекцией, лимфоузлы не увеличены, горло не красное, насморка нет, ничего не болит, а уровень СОЭ резко повышен, значит, надо искать скрытую причину. Такие показатели возможны при активном протекании инфекционно-воспалительных процессов, ряде нарушений обмена веществ, анемии и даже онкозаболеваний. Например, при ряде заболеваний крови цифра может зашкаливать за 50-70 единиц», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, норма СОЭ у женщин и мужчин разная. «Считается, что уровень СОЭ у женщин в норме несколько выше — до 15 мм/час. У мужчин нормальный показатель до 10 мм/час. Также уровень СОЭ может увеличиваться с возрастом, обычно он несколько выше для граждан старше 60 лет», — добавил Токарев. В беседе с URA.RU врач-уролог, онколог, терапевт Искандер Абдуллин подчеркнул, что превышение уровня СОЭ в организме человека является сигналом для дополнительных исследований. «Высокий уровень СОЭ может быть одним из критериев какого-то онкологического процесса, но сейчас уже на это мало ориентируются, так как есть другие способы идентификации. Есть специфические маркеры, очень развиты методы визуализации. Все зависит от того, на какую онкологию возникли подозрения», — подытожил он. Ранее Минздрав РФ опубликовал текст нового проекта о постановке онкологического диагноза. Если документ будет утвержден, заключение смогут выдавать любые врачи, а не только специализированные.