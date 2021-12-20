Минздрав изменит условия диагностики рака

Министерство здравоохранения России хочет разрешить ставить онкологические диагнозы не только онкологам, но и другим врачам. Соответствующий проект ведомства опубликован на портале нормативных правовых актов.
Согласно текущей версии документа, такие диагнозы может ставить только онколог. «Обязательной частью обследования для постановки диагноза врачом-специалистом станет цитологическая или гистологическая экспертиза. Кроме случаев, когда взятие материала для таких исследований невозможно», — отмечается в тексте проекта.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков заявил, что коронавирусная инфекция и онкология, происходящие одновременно, опасны для граждан, прежде всего — высокой летальностью и тяжелыми последствиями. Он также сообщил, что подобные исследования проводились в США и Китае, где летальность онкобольных при COVID-19 составила около 40%.
Министерство здравоохранения России хочет разрешить ставить онкологические диагнозы не только онкологам, но и другим врачам. Соответствующий проект ведомства опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно текущей версии документа, такие диагнозы может ставить только онколог. «Обязательной частью обследования для постановки диагноза врачом-специалистом станет цитологическая или гистологическая экспертиза. Кроме случаев, когда взятие материала для таких исследований невозможно», — отмечается в тексте проекта. Ранее доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков заявил, что коронавирусная инфекция и онкология, происходящие одновременно, опасны для граждан, прежде всего — высокой летальностью и тяжелыми последствиями. Он также сообщил, что подобные исследования проводились в США и Китае, где летальность онкобольных при COVID-19 составила около 40%.