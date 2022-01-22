В Перми срывается назначение экс-депутата Госдумы на важный пост

Сапко предложат вариант трудоустройства не в органах власти Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Возможное трудоустройство экс-депутата Госдумы Игоря Сапко на пост руководителя совета глав территорий Пермского края находится под вопросом. Источник URA.RU в политэлитах региона рассказывает, что не все пермские мэры готовы принять нового начальника.

«Главы муниципальных образований это назначение не приветствуют. Скорее всего, Игорю Сапко предложат другой вариант трудоустройства. Но не в органах власти, а где-то рядом», — рассказывает собеседник.

Игорь Сапко от комментариев отказался. Председатель Совета муниципальных образований Пермского края, глава Добрянского городского округа Константин Лызов заявил, что такие решения принимаются на съезде совета. Он обычно проводится в период с апреля по июнь. И подготовка к нему начинается заранее. «Игорь Вячеславович долго работает на политическом поприще в Пермском крае, работал в Федеральном Собрании. Он вменяемый человек и опытный коллега. Но я не могу ответить, может ли он возглавить совет. Потому что вопрос в принципе так не стоит. Сегодня дата съезда не определена, и повестки нет. Перед советом сегодня и так стоит много задач», — отметил Лызов. По его словам, он видел информацию в СМИ о том, что Сапко может возглавить совет, но считает ее недостоверной.

Ранее URA.RU сообщало, что совету глав муниципальных образований добавят новый функционал, усилив его статус, и объединят должности исполнительного директора и председателя совета в одну. Наиболее вероятным претендентом на укрупненный пост назывался бывший депутат Госдумы Игорь Сапко.

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