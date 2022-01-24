Германия и Швеция отказались поставлять Украине летальное оружие

24 января 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Германия не изменила свою позицию по поставкам оружия на Украину, отметила Кристиане Хофман Фото: Анна Майорова © URA.RU Германия не будет поставлять Украине летальное оружие даже в случае начала войны в стране. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман. «Федеральное правительство не меняло позицию по поставкам летального оружия на Украину. С оглядкой на конфликт на Украине оно не согласовывает никакие поставки летального вооружения. Оно видит, конечно, что у союзников другая позиция и они действуют по-другому, но его позиция неизменна. В случае нападения России Германия готова поставить Украине военно-полевые госпитали», — передает РИА «Новости» слова Хофман. Глава МИД Швеции Анн Линде также сообщила, что страна не планирует поставлять на Украину оружие, пишет NEWS.RU . Линде подчеркнула, что несмотря на отказ поставлять оружие Швеция поддерживает Украину по многим вопросам. Ранее в НАТО разрешили странам Балтии поставлять на Украину американское оружие. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что американское оружие уже находится в регионе, пишет RT. В НАТО заявили, что намерены наращивать военное присутствие вокруг Украины, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия не будет поставлять Украине летальное оружие даже в случае начала войны в стране. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман. «Федеральное правительство не меняло позицию по поставкам летального оружия на Украину. С оглядкой на конфликт на Украине оно не согласовывает никакие поставки летального вооружения. Оно видит, конечно, что у союзников другая позиция и они действуют по-другому, но его позиция неизменна. В случае нападения России Германия готова поставить Украине военно-полевые госпитали», — передает РИА «Новости» слова Хофман. Глава МИД Швеции Анн Линде также сообщила, что страна не планирует поставлять на Украину оружие, пишет NEWS.RU. Линде подчеркнула, что несмотря на отказ поставлять оружие Швеция поддерживает Украину по многим вопросам. Ранее в НАТО разрешили странам Балтии поставлять на Украину американское оружие. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что американское оружие уже находится в регионе, пишет RT. В НАТО заявили, что намерены наращивать военное присутствие вокруг Украины, сообщает телеканал 360.