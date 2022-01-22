22 января 2022
21 января 2022

Глава курганского депздрава пообещал привить своих детей от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение машин скорой медицинской помощи. Курган , сигидаев алексей
Глава депздрава Алексей Сигидаев отметил, что вакцина — это единственная защита Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

И. о. директора депздрава Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что отправит своих детей на вакцинацию от коронавируса. Об этом представители областного правительства сообщили в своих аккаунтах в соцсетях.

«Когда будет у нас вакцина, я своих детей привью однозначно, потому что это единственная защита. Большинство людей считают: зачем прививаться, я все равно заболею, но заболеть можно и дома пролежать в комфортных условиях, а можно заболеть и находиться на кислородном концентраторе или того хуже в реанимации», — цитируют Сигидаева в правительстве.

Ранее стало известно, что в Курганской области планируют привить более 44 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М». Дата поступления вакцины пока не известна.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

И. о. директора депздрава Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что отправит своих детей на вакцинацию от коронавируса. Об этом представители областного правительства сообщили в своих аккаунтах в соцсетях. «Когда будет у нас вакцина, я своих детей привью однозначно, потому что это единственная защита. Большинство людей считают: зачем прививаться, я все равно заболею, но заболеть можно и дома пролежать в комфортных условиях, а можно заболеть и находиться на кислородном концентраторе или того хуже в реанимации», — цитируют Сигидаева в правительстве. Ранее стало известно, что в Курганской области планируют привить более 44 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М». Дата поступления вакцины пока не известна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...