Глава курганского депздрава пообещал привить своих детей от COVID

И. о. директора депздрава Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что отправит своих детей на вакцинацию от коронавируса. Об этом представители областного правительства сообщили в своих аккаунтах в соцсетях.
«Когда будет у нас вакцина, я своих детей привью однозначно, потому что это единственная защита. Большинство людей считают: зачем прививаться, я все равно заболею, но заболеть можно и дома пролежать в комфортных условиях, а можно заболеть и находиться на кислородном концентраторе или того хуже в реанимации», — цитируют Сигидаева в правительстве.
Ранее стало известно, что в Курганской области планируют привить более 44 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М». Дата поступления вакцины пока не известна.
И. о. директора депздрава Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что отправит своих детей на вакцинацию от коронавируса. Об этом представители областного правительства сообщили в своих аккаунтах в соцсетях. «Когда будет у нас вакцина, я своих детей привью однозначно, потому что это единственная защита. Большинство людей считают: зачем прививаться, я все равно заболею, но заболеть можно и дома пролежать в комфортных условиях, а можно заболеть и находиться на кислородном концентраторе или того хуже в реанимации», — цитируют Сигидаева в правительстве. Ранее стало известно, что в Курганской области планируют привить более 44 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М». Дата поступления вакцины пока не известна.