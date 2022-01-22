Глава курганского депздрава пообещал привить своих детей от COVID

Глава депздрава Алексей Сигидаев отметил, что вакцина — это единственная защита Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

И. о. директора депздрава Курганской области Алексей Сигидаев заявил, что отправит своих детей на вакцинацию от коронавируса. Об этом представители областного правительства сообщили в своих аккаунтах в соцсетях.

«Когда будет у нас вакцина, я своих детей привью однозначно, потому что это единственная защита. Большинство людей считают: зачем прививаться, я все равно заболею, но заболеть можно и дома пролежать в комфортных условиях, а можно заболеть и находиться на кислородном концентраторе или того хуже в реанимации», — цитируют Сигидаева в правительстве.

Ранее стало известно, что в Курганской области планируют привить более 44 тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М». Дата поступления вакцины пока не известна.