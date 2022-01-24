В ЗАГСе Тюмени рассказали о продаже красивых дат для свадьбы

Уступить или продать дату своей регистрации нельзя, это невозможно по закону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приобрести красивую дату для бракосочетания, выкупив чужую запись на нужный день, невозможно даже теоретически. Об этом URA.RU рассказали в комитете ЗАГС администрации Тюмени. Ранее жителям города предлагали за деньги зарегистрировать брак в зеркальную дату 22 февраля.

«Механизма отказа от государственной регистрации брака не существует. Каждый из лиц, подавших заявление, в праве отказаться от вступления в брак, не явившись на регистрацию в назначенный день. Таким образом отказаться, продать, подарить или уступить место, на которое уже было подано заявление, невозможно», — рассказали URA.RU в комитете ЗАГС администрации Тюмени.

Ранее агентство писало, что пара тюменцев выставила на «Авито» объявление о продаже зеркальной даты свадьбы — 22.02.22. Они предлагали желающим заплатить 20 тысяч рублей, и тогда они уступят молодоженам свое место.

В пресс-службе «Авито» также прокомментировали ситуацию с продажей даты. «Объявления о переуступке прав на получение услуг могут быть размещены на платформе. Но мы всегда заботимся о достоверности. В данном случае такая переуступка не может привести к фактическому получению услуги законным способом. Поэтому во избежание введения пользователей в заблуждение, мы приняли решение отклонять такие объявления», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.

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