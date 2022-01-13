Дочь челябинского экс-губернатора остановила продажу актива семьи

Распродажа имущества «Монтажника» остановлена Фото: CC BY 2.0, Blogtrepreneur (howtostartablogonline.net), Legal Gavel & Open Law Book

Анна Дубровская, дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, наложила запрет на распродажу имущества обанкроченного ПО «Монтажник», принадлежащего семье бывшего главы региона. Решение об обеспечительных мерах принял арбитражный суд Челябинской области.

«Заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Запретить конкурсному управляющему АО ПО №Монтажник» Соломке Елене Андреевне продолжать проведение торгов по продаже имущества», — говорится в решении суда от 13 января.

Объявление о продаже имущества «Монтажника» появилось на сайте «Федресурс» 11 декабря. 17 декабря Дубровская-младшая, как кредитор компании, подала в суд заявление о разногласиях с конкурсным управляющим. Дочь экс-губернатора также потребовала, чтобы до тех пор как эти разногласия не будут улажены, распродажу запретить. Это требование суд удовлетворил.

Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году. На тот момент компания была успешной и получила контракт на строительство конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске. Борис Дубровский тогда руководил регионом. Было освоено более 4 млрд рублей областного бюджета. Сейчас объект заморожен, возбуждено уголовное дело, фирма обанкрочена, экс-директор «Монтажника» Алексей Павлюк арестован. Анна Дубровская стала кредитором «Монтажника», выкупив у банка долги брата Александра, основного собственника компании.

Дочь экс-губернатора пыталась стать залоговым кредитором, чтобы получить преимущество перед остальными кредиторами, но суд ей в этом отказал. Долги «Монтажника» приближаются к двум миллиардам рублей. Дубровские от общения со СМИ отказываются.

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