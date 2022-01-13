13 января 2022

Дочь челябинского экс-губернатора остановила продажу актива семьи

© Служба новостей «URA.RU»
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Судейский молоток, молоток, заседание, юристы, право, юриспруденция, суды
Распродажа имущества «Монтажника» остановлена Фото:

Анна Дубровская, дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, наложила запрет на распродажу имущества обанкроченного ПО «Монтажник», принадлежащего семье бывшего главы региона. Решение об обеспечительных мерах принял арбитражный суд Челябинской области.

«Заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Запретить конкурсному управляющему АО ПО №Монтажник» Соломке Елене Андреевне продолжать проведение торгов по продаже имущества», — говорится в решении суда от 13 января.

Объявление о продаже имущества «Монтажника» появилось на сайте «Федресурс» 11 декабря. 17 декабря Дубровская-младшая, как кредитор компании, подала в суд заявление о разногласиях с конкурсным управляющим. Дочь экс-губернатора также потребовала, чтобы до тех пор как эти разногласия не будут улажены, распродажу запретить. Это требование суд удовлетворил.

Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году. На тот момент компания была успешной и получила контракт на строительство конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске. Борис Дубровский тогда руководил регионом. Было освоено более 4 млрд рублей областного бюджета. Сейчас объект заморожен, возбуждено уголовное дело, фирма обанкрочена, экс-директор «Монтажника» Алексей Павлюк арестован. Анна Дубровская стала кредитором «Монтажника», выкупив у банка долги брата Александра, основного собственника компании.

Дочь экс-губернатора пыталась стать залоговым кредитором, чтобы получить преимущество перед остальными кредиторами, но суд ей в этом отказал. Долги «Монтажника» приближаются к двум миллиардам рублей. Дубровские от общения со СМИ отказываются.

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Анна Дубровская, дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, наложила запрет на распродажу имущества обанкроченного ПО «Монтажник», принадлежащего семье бывшего главы региона. Решение об обеспечительных мерах принял арбитражный суд Челябинской области. «Заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Запретить конкурсному управляющему АО ПО №Монтажник» Соломке Елене Андреевне продолжать проведение торгов по продаже имущества», — говорится в решении суда от 13 января. Объявление о продаже имущества «Монтажника» появилось на сайте «Федресурс» 11 декабря. 17 декабря Дубровская-младшая, как кредитор компании, подала в суд заявление о разногласиях с конкурсным управляющим. Дочь экс-губернатора также потребовала, чтобы до тех пор как эти разногласия не будут улажены, распродажу запретить. Это требование суд удовлетворил. Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году. На тот момент компания была успешной и получила контракт на строительство конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске. Борис Дубровский тогда руководил регионом. Было освоено более 4 млрд рублей областного бюджета. Сейчас объект заморожен, возбуждено уголовное дело, фирма обанкрочена, экс-директор «Монтажника» Алексей Павлюк арестован. Анна Дубровская стала кредитором «Монтажника», выкупив у банка долги брата Александра, основного собственника компании. Дочь экс-губернатора пыталась стать залоговым кредитором, чтобы получить преимущество перед остальными кредиторами, но суд ей в этом отказал. Долги «Монтажника» приближаются к двум миллиардам рублей. Дубровские от общения со СМИ отказываются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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