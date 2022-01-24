На Украине призвали жителей готовиться к обороне

Алексей Резник призвал украинцев быть готовыми к обороне государства Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко

Граждане Украины должны решить, как они готовы поучаствовать в обороне страны. Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резник в своей колонке на сайте издания «Украинская правда».

«Я призываю граждан взвесить, каким образом вы готовы присоединиться к обороне государства. Есть отдельные резервы боевых частей Вооруженных сил Украины. Формируя резерв территориальной обороны, мы должны одновременно пополнять и повышать качество резерва других компонентов вооруженных сил. У вас есть выбор», — написал Резник.

Ранее в Кремле заявили, что Украина готовится к наступательным действиям на Донбассе. В Народной милиции Донецкой народной республики сообщили, что украинская армия усиливает свои штурмовые группы, пишет агентство Nation News. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регион уже завезли американское оружие, которое будет использовано для наступления на Донбасс, сообщает RT. На фоне усиления напряжения в регионе в НАТО сообщили, что будут наращивать военное присутствие рядом с Украиной, пишет телеканал 360.

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