Общественник спрогнозировал будущее социальных сетей

04 февраля 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

Социальные сети могут стать метавселенной Фото: Денис Моргунов © URA.RU Социальные сети могут перерасти в метавселенную, когда общение станет полностью виртуальным. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. «Очевидный тренд сводится к метавселенной. Пока нет заявлений от социальной сети VK и Mail.ru Group, но Facebook и Google над этим активно работают. Марк Цукерберг (генеральный директор Meta Platforms Inc, материнской организации Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus, — прим. URA.RU) на презентации представил костюм, который передает все тактильные ощущения из виртуальной среды на кожу, и показал технологию проведения виртуальных совещаний. То есть вы создаете персонажа, оказываетесь в переговорке и можете вести презентацию. Это тот процесс, который кажется процессом „про будущее“», — объяснил Владимир Зыков. На данном этапе, по словам собеседника агентства, социальные сети идут по пути создания одной экосистемы и лидером здесь оказываются VK. «Международный опыт показывает, что крупные площадки превращаются не просто в место, где люди могут коммуницировать, а в область, где они могут потреблять различные сторонние сервисы, например, заказывать такси, столик в ресторане, брать кредиты, покупать онлайн товары или делать это офлайн, оплачивая все через QR-код, то есть ваш мессенджер становится еще и вашим кошельком. То же самое сегодня пытается сделать VK», — подчеркнул Зыков. В этот день, 4 февраля 2004 года, начала работу социальная сеть Facebook. Ее создал американский программист Марк Цукерберг, когда еще был студентом. На сегодняшний день это крупнейшая социальная сеть в мире. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Социальные сети могут перерасти в метавселенную, когда общение станет полностью виртуальным. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. «Очевидный тренд сводится к метавселенной. Пока нет заявлений от социальной сети VK и Mail.ru Group, но Facebook и Google над этим активно работают. Марк Цукерберг (генеральный директор Meta Platforms Inc, материнской организации Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus, — прим. URA.RU) на презентации представил костюм, который передает все тактильные ощущения из виртуальной среды на кожу, и показал технологию проведения виртуальных совещаний. То есть вы создаете персонажа, оказываетесь в переговорке и можете вести презентацию. Это тот процесс, который кажется процессом „про будущее“», — объяснил Владимир Зыков. На данном этапе, по словам собеседника агентства, социальные сети идут по пути создания одной экосистемы и лидером здесь оказываются VK. «Международный опыт показывает, что крупные площадки превращаются не просто в место, где люди могут коммуницировать, а в область, где они могут потреблять различные сторонние сервисы, например, заказывать такси, столик в ресторане, брать кредиты, покупать онлайн товары или делать это офлайн, оплачивая все через QR-код, то есть ваш мессенджер становится еще и вашим кошельком. То же самое сегодня пытается сделать VK», — подчеркнул Зыков. В этот день, 4 февраля 2004 года, начала работу социальная сеть Facebook. Ее создал американский программист Марк Цукерберг, когда еще был студентом. На сегодняшний день это крупнейшая социальная сеть в мире.