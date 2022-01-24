Пентагон заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу

25 января 2022 в 01:47 Размер текста - 17 +

Кирби сообщил, что основная часть военных — «наземные» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пентагоне сообщили о готовности отправить в Европу 8,5 тысяч военных. Об этом доложил представитель Пентагона Джон Кирби. «Число военнослужащих, которых глава Пентагона [Ллойд Остин] решил привести в состояние повышенной боеготовности, составляет около 8,5 тысяч человек. Основная часть этих сил — наземные», — сказал он. По словам Кирби, войска будут оперативно отправлены в Европу, если понадобится. Он подчеркнул, что «решение об отправке контингента пока не принято». Кирби отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами аз-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена. Ранее Госдепартамент США выделил 200 млн долларов на военную помощь Украине. Высокопоставленный чиновник в Госдепартаменте США отметил, что Вашингтон привержен суверенитету и территориальной целостности Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Пентагоне сообщили о готовности отправить в Европу 8,5 тысяч военных. Об этом доложил представитель Пентагона Джон Кирби. «Число военнослужащих, которых глава Пентагона [Ллойд Остин] решил привести в состояние повышенной боеготовности, составляет около 8,5 тысяч человек. Основная часть этих сил — наземные», — сказал он. По словам Кирби, войска будут оперативно отправлены в Европу, если понадобится. Он подчеркнул, что «решение об отправке контингента пока не принято». Кирби отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами аз-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена. Ранее Госдепартамент США выделил 200 млн долларов на военную помощь Украине. Высокопоставленный чиновник в Госдепартаменте США отметил, что Вашингтон привержен суверенитету и территориальной целостности Украины.