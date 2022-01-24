24 января 2022

Пентагон заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
Кирби сообщил, что основная часть военных — «наземные» Фото:

В Пентагоне сообщили о готовности отправить в Европу 8,5 тысяч военных. Об этом доложил представитель Пентагона Джон Кирби.

«Число военнослужащих, которых глава Пентагона [Ллойд Остин] решил привести в состояние повышенной боеготовности, составляет около 8,5 тысяч человек. Основная часть этих сил — наземные», — сказал он. По словам Кирби, войска будут оперативно отправлены в Европу, если понадобится. Он подчеркнул, что «решение об отправке контингента пока не принято».

Кирби отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами аз-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена.

Ранее Госдепартамент США выделил 200 млн долларов на военную помощь Украине. Высокопоставленный чиновник в Госдепартаменте США отметил, что Вашингтон привержен суверенитету и территориальной целостности Украины.

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В Пентагоне сообщили о готовности отправить в Европу 8,5 тысяч военных. Об этом доложил представитель Пентагона Джон Кирби. «Число военнослужащих, которых глава Пентагона [Ллойд Остин] решил привести в состояние повышенной боеготовности, составляет около 8,5 тысяч человек. Основная часть этих сил — наземные», — сказал он. По словам Кирби, войска будут оперативно отправлены в Европу, если понадобится. Он подчеркнул, что «решение об отправке контингента пока не принято». Кирби отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами аз-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена. Ранее Госдепартамент США выделил 200 млн долларов на военную помощь Украине. Высокопоставленный чиновник в Госдепартаменте США отметил, что Вашингтон привержен суверенитету и территориальной целостности Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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