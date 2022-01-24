24 января 2022

В ОБСЕ отреагировали на критику Кадырова журналистки Новой газеты. «Опасно и вредно»

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан
Подобные высказывания Кадырова в адрес журналистки недопустимы, считают в ОБСЕ Фото:

Высказывания лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова о журналистке «Новой газеты» Елены Милашиной идут вразрез с обязательствами ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в сфере свободы СМИ. Об этом заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру.

«Называть журналистку „Новой газеты“ Елену Милашину террористом, как это сделал лидер Чечни Рамзан Кадыров, — опасно и вредно, идет вразрез с обязательствами ОБСЕ в вопросе свободы СМИ. Столь вопиющее устрашение и притеснение журналиста нельзя допускать», — написала Рибейру на своей странице в Twitter.

Ранее Кадыров назвал руководителя «Комитета против пыток» (признан властями РФ иноагентом) и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину террористами и призвал задержать их. Эти люди «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение», написал глава Чечни в своем Telegram.

Заявление было сделано после того, как представители «Комитета против пыток» сообщили, что неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД по Чеченской Республике, якобы вторглись в квартиру бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и задержали его жену. Ситуацию также освещала Елена Милашина.

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Высказывания лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова о журналистке «Новой газеты» Елены Милашиной идут вразрез с обязательствами ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в сфере свободы СМИ. Об этом заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру. «Называть журналистку „Новой газеты“ Елену Милашину террористом, как это сделал лидер Чечни Рамзан Кадыров, — опасно и вредно, идет вразрез с обязательствами ОБСЕ в вопросе свободы СМИ. Столь вопиющее устрашение и притеснение журналиста нельзя допускать», — написала Рибейру на своей странице в Twitter. Calling #Russia @novaya_gazeta journalist Elena Milashina a terrorist, like Chechen leader Ramzan Kadyrov recently did, is dangerous & harmful and goes against #OSCE commitments regarding #mediafreedom. Such blatant intimidation & harassment of a journalist cannot be tolerated. Ранее Кадыров назвал руководителя «Комитета против пыток» (признан властями РФ иноагентом) и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину террористами и призвал задержать их. Эти люди «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение», написал глава Чечни в своем Telegram. Заявление было сделано после того, как представители «Комитета против пыток» сообщили, что неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД по Чеченской Республике, якобы вторглись в квартиру бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и задержали его жену. Ситуацию также освещала Елена Милашина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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