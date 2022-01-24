В ОБСЕ отреагировали на критику Кадырова журналистки Новой газеты. «Опасно и вредно»

25 января 2022 в 02:11 Размер текста - 17 +

Подобные высказывания Кадырова в адрес журналистки недопустимы, считают в ОБСЕ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Высказывания лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова о журналистке «Новой газеты» Елены Милашиной идут вразрез с обязательствами ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в сфере свободы СМИ. Об этом заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру. «Называть журналистку „Новой газеты“ Елену Милашину террористом, как это сделал лидер Чечни Рамзан Кадыров, — опасно и вредно, идет вразрез с обязательствами ОБСЕ в вопросе свободы СМИ. Столь вопиющее устрашение и притеснение журналиста нельзя допускать», — написала Рибейру на своей странице в Twitter. Calling #Russia @novaya_gazeta journalist Elena Milashina a terrorist, like Chechen leader Ramzan Kadyrov recently did, is dangerous & harmful and goes against #OSCE commitments regarding #mediafreedom. Such blatant intimidation & harassment of a journalist cannot be tolerated. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) January 24, 2022 Ранее Кадыров назвал руководителя «Комитета против пыток» (признан властями РФ иноагентом) и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину террористами и призвал задержать их. Эти люди «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение», написал глава Чечни в своем Telegram. Заявление было сделано после того, как представители «Комитета против пыток» сообщили, что неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД по Чеченской Республике, якобы вторглись в квартиру бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и задержали его жену. Ситуацию также освещала Елена Милашина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Высказывания лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова о журналистке «Новой газеты» Елены Милашиной идут вразрез с обязательствами ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в сфере свободы СМИ. Об этом заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру. «Называть журналистку „Новой газеты“ Елену Милашину террористом, как это сделал лидер Чечни Рамзан Кадыров, — опасно и вредно, идет вразрез с обязательствами ОБСЕ в вопросе свободы СМИ. Столь вопиющее устрашение и притеснение журналиста нельзя допускать», — написала Рибейру на своей странице в Twitter. Calling #Russia @novaya_gazeta journalist Elena Milashina a terrorist, like Chechen leader Ramzan Kadyrov recently did, is dangerous & harmful and goes against #OSCE commitments regarding #mediafreedom. Such blatant intimidation & harassment of a journalist cannot be tolerated. Ранее Кадыров назвал руководителя «Комитета против пыток» (признан властями РФ иноагентом) и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину террористами и призвал задержать их. Эти люди «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение», написал глава Чечни в своем Telegram. Заявление было сделано после того, как представители «Комитета против пыток» сообщили, что неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД по Чеченской Республике, якобы вторглись в квартиру бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и задержали его жену. Ситуацию также освещала Елена Милашина.