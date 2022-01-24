В США назвали эффективное средство для сдерживания России

По мнению Псаки, угроза санкций наиболее эффективное средство для сдерживания РоссииФото: unsplash/
США считают угрозу санкций более эффективной мерой сдерживания России, нежели их введение. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«По нашим оценкам, это более эффективно как средство сдерживания, чем нечто, применяемое заранее», — сказала Псаки. Говоря это, она имела в виду обострившуюся ситуацию вокруг Украины.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что если вводить санкции против России сейчас, то Запад потеряет способность сдерживать возможную российскую агрессию в отношении Украины. Однако он добавил, что Вашингтон не собирается осторожничать с РФ в этом вопросе из-за будущих переговоров по ядерной программе Ирана.
США считают угрозу санкций более эффективной мерой сдерживания России, нежели их введение. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «По нашим оценкам, это более эффективно как средство сдерживания, чем нечто, применяемое заранее», — сказала Псаки. Говоря это, она имела в виду обострившуюся ситуацию вокруг Украины. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что если вводить санкции против России сейчас, то Запад потеряет способность сдерживать возможную российскую агрессию в отношении Украины. Однако он добавил, что Вашингтон не собирается осторожничать с РФ в этом вопросе из-за будущих переговоров по ядерной программе Ирана.