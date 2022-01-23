Госсекретарь США: санкции против РФ помогут ей в войне с Украиной

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Если Россия вторгнется на Украину, то последует ответ, заявили в США Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Запад не сможет сдерживать агрессию России против Украины, если в отношении Москвы сейчас введут санкции. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу CNN.

«Если санкции будут введены против России сейчас, Запад потеряет способность сдерживать возможную российскую агрессию против Украины», — передает агентство Reuters слова Блинкена, сказанные им в эфире CNN. В то же время на вопрос, будут ли США осторожничать, так как им нужна поддержка России в переговорах по ядерной программе Ирана, Блинкен ответил: «Ни в коей мере».

Евросоюз собирается ввести санкции против России в случае вторжения на Украину. Санкции коснутся сферы экономики и финансов. Возможно отключение РФ от системы Swift, сказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Великобритания может ввести санкции в отношении РФ независимо от взаимоотношений с Украиной. Это возможно, если Москва будет пытаться привести к власти в Киеве российских политиков.

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Запад не сможет сдерживать агрессию России против Украины, если в отношении Москвы сейчас введут санкции. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу CNN. «Если санкции будут введены против России сейчас, Запад потеряет способность сдерживать возможную российскую агрессию против Украины», — передает агентство Reuters слова Блинкена, сказанные им в эфире CNN. В то же время на вопрос, будут ли США осторожничать, так как им нужна поддержка России в переговорах по ядерной программе Ирана, Блинкен ответил: «Ни в коей мере». Евросоюз собирается ввести санкции против России в случае вторжения на Украину. Санкции коснутся сферы экономики и финансов. Возможно отключение РФ от системы Swift, сказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Великобритания может ввести санкции в отношении РФ независимо от взаимоотношений с Украиной. Это возможно, если Москва будет пытаться привести к власти в Киеве российских политиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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