Госсекретарь США: санкции против РФ помогут ей в войне с Украиной

Запад не сможет сдерживать агрессию России против Украины, если в отношении Москвы сейчас введут санкции. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу CNN.
«Если санкции будут введены против России сейчас, Запад потеряет способность сдерживать возможную российскую агрессию против Украины», — передает агентство Reuters слова Блинкена, сказанные им в эфире CNN. В то же время на вопрос, будут ли США осторожничать, так как им нужна поддержка России в переговорах по ядерной программе Ирана, Блинкен ответил: «Ни в коей мере».
Евросоюз собирается ввести санкции против России в случае вторжения на Украину. Санкции коснутся сферы экономики и финансов. Возможно отключение РФ от системы Swift, сказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Великобритания может ввести санкции в отношении РФ независимо от взаимоотношений с Украиной. Это возможно, если Москва будет пытаться привести к власти в Киеве российских политиков.
Запад не сможет сдерживать агрессию России против Украины, если в отношении Москвы сейчас введут санкции. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу CNN. «Если санкции будут введены против России сейчас, Запад потеряет способность сдерживать возможную российскую агрессию против Украины», — передает агентство Reuters слова Блинкена, сказанные им в эфире CNN. В то же время на вопрос, будут ли США осторожничать, так как им нужна поддержка России в переговорах по ядерной программе Ирана, Блинкен ответил: «Ни в коей мере». Евросоюз собирается ввести санкции против России в случае вторжения на Украину. Санкции коснутся сферы экономики и финансов. Возможно отключение РФ от системы Swift, сказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Великобритания может ввести санкции в отношении РФ независимо от взаимоотношений с Украиной. Это возможно, если Москва будет пытаться привести к власти в Киеве российских политиков.