Госсекретарь США: санкции против РФ помогут ей в войне с Украиной

23 января 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Если Россия вторгнется на Украину, то последует ответ, заявили в США Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Запад не сможет сдерживать агрессию России против Украины, если в отношении Москвы сейчас введут санкции. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу CNN. «Если санкции будут введены против России сейчас, Запад потеряет способность сдерживать возможную российскую агрессию против Украины», — передает агентство Reuters слова Блинкена, сказанные им в эфире CNN. В то же время на вопрос, будут ли США осторожничать, так как им нужна поддержка России в переговорах по ядерной программе Ирана, Блинкен ответил: «Ни в коей мере». Евросоюз собирается ввести санкции против России в случае вторжения на Украину. Санкции коснутся сферы экономики и финансов. Возможно отключение РФ от системы Swift, сказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Великобритания может ввести санкции в отношении РФ независимо от взаимоотношений с Украиной. Это возможно, если Москва будет пытаться привести к власти в Киеве российских политиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запад не сможет сдерживать агрессию России против Украины, если в отношении Москвы сейчас введут санкции. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу CNN. «Если санкции будут введены против России сейчас, Запад потеряет способность сдерживать возможную российскую агрессию против Украины», — передает агентство Reuters слова Блинкена, сказанные им в эфире CNN. В то же время на вопрос, будут ли США осторожничать, так как им нужна поддержка России в переговорах по ядерной программе Ирана, Блинкен ответил: «Ни в коей мере». Евросоюз собирается ввести санкции против России в случае вторжения на Украину. Санкции коснутся сферы экономики и финансов. Возможно отключение РФ от системы Swift, сказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Великобритания может ввести санкции в отношении РФ независимо от взаимоотношений с Украиной. Это возможно, если Москва будет пытаться привести к власти в Киеве российских политиков.