Актриса Мария Шукшина опубликовала в своем telegram-канале доходы ряда российских чиновников за период с 2018 по 2020 годы. В список вошли должностные лица, напрямую связанные с борьбой с коронавирусом в РФ, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, вице-премьер России Татьяна Голикова и главный санитарный врач России Анна Попова.
Согласно данным, опубликованным Шукшиной, доходы Гинцбурга увеличились в два раза, с 6 164 243 руб. (2018 год) до 18 352 730 руб. Татьяна Голикова в 2020 году получила 40 384 281 руб., что значительно выше, чем доход в 14 225 416 руб. за 2018 год. Анна Попова заработала 10 859 402 руб. за 2018 год и 18 390 854 руб. за 2020 год.
По мнению актрисы, такая динамика выглядит подозрительно. Шукшина не исключила связи со сферой деятельности чиновников и ростом их доходов.
Актриса Мария Шукшина опубликовала в своем telegram-канале доходы ряда российских чиновников за период с 2018 по 2020 годы. В список вошли должностные лица, напрямую связанные с борьбой с коронавирусом в РФ, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, вице-премьер России Татьяна Голикова и главный санитарный врач России Анна Попова. Согласно данным, опубликованным Шукшиной, доходы Гинцбурга увеличились в два раза, с 6 164 243 руб. (2018 год) до 18 352 730 руб. Татьяна Голикова в 2020 году получила 40 384 281 руб., что значительно выше, чем доход в 14 225 416 руб. за 2018 год. Анна Попова заработала 10 859 402 руб. за 2018 год и 18 390 854 руб. за 2020 год. По мнению актрисы, такая динамика выглядит подозрительно. Шукшина не исключила связи со сферой деятельности чиновников и ростом их доходов.