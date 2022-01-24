Шукшина раскрыла доходы чиновников во время пандемии. Они выросли больше, чем в 2 раза

25 января 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Мария Шукшина обратила внимание подписчиков на рост доходов чиновников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Актриса Мария Шукшина опубликовала в своем telegram-канале доходы ряда российских чиновников за период с 2018 по 2020 годы. В список вошли должностные лица, напрямую связанные с борьбой с коронавирусом в РФ, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, вице-премьер России Татьяна Голикова и главный санитарный врач России Анна Попова. Согласно данным, опубликованным Шукшиной, доходы Гинцбурга увеличились в два раза, с 6 164 243 руб. (2018 год) до 18 352 730 руб. Татьяна Голикова в 2020 году получила 40 384 281 руб., что значительно выше, чем доход в 14 225 416 руб. за 2018 год. Анна Попова заработала 10 859 402 руб. за 2018 год и 18 390 854 руб. за 2020 год. По мнению актрисы, такая динамика выглядит подозрительно. Шукшина не исключила связи со сферой деятельности чиновников и ростом их доходов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Актриса Мария Шукшина опубликовала в своем telegram-канале доходы ряда российских чиновников за период с 2018 по 2020 годы. В список вошли должностные лица, напрямую связанные с борьбой с коронавирусом в РФ, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, вице-премьер России Татьяна Голикова и главный санитарный врач России Анна Попова. Согласно данным, опубликованным Шукшиной, доходы Гинцбурга увеличились в два раза, с 6 164 243 руб. (2018 год) до 18 352 730 руб. Татьяна Голикова в 2020 году получила 40 384 281 руб., что значительно выше, чем доход в 14 225 416 руб. за 2018 год. Анна Попова заработала 10 859 402 руб. за 2018 год и 18 390 854 руб. за 2020 год. По мнению актрисы, такая динамика выглядит подозрительно. Шукшина не исключила связи со сферой деятельности чиновников и ростом их доходов.