24 января 2022

ЕС и НАТО обсудили план действий в случае войны РФ и Украины. «Мы останемся тверды»

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
Генсек НАТО Йенс: «Россия должна заплатить высокую цену в случае вторжения» Фото:
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Война на Украине

На видеоконференции, в котором участвовали лидеры ведущих стран ЕС и НАТО, обсуждался план действий в случае войны на Украине. Об этом сообщил в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Сегодня в ходе видеоконференции с президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидерами Великобритании, Италии, Польши, Франции, ФРГ обсудил координацию нашего ответа в случае дальнейшей агрессии России против Украины. Мы останемся тверды и едины», — заявил Мишель. Кроме того, Столтенберг написал в Twitter, что лидеры в очередной раз договорились, что «Россия должна заплатить высокую цену в случае вторжения».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил Россию о том, что в случае ее агрессии против Украины страну неминуемо ждут большие последствия. Он добавил, что любое обсуждение ситуации на Украине с Россией не должно проходить без участия Киева.

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На видеоконференции, в котором участвовали лидеры ведущих стран ЕС и НАТО, обсуждался план действий в случае войны на Украине. Об этом сообщил в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель. «Сегодня в ходе видеоконференции с президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидерами Великобритании, Италии, Польши, Франции, ФРГ обсудил координацию нашего ответа в случае дальнейшей агрессии России против Украины. Мы останемся тверды и едины», — заявил Мишель. Кроме того, Столтенберг написал в Twitter, что лидеры в очередной раз договорились, что «Россия должна заплатить высокую цену в случае вторжения». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил Россию о том, что в случае ее агрессии против Украины страну неминуемо ждут большие последствия. Он добавил, что любое обсуждение ситуации на Украине с Россией не должно проходить без участия Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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