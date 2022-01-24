ЕС и НАТО обсудили план действий в случае войны РФ и Украины. «Мы останемся тверды»

25 января 2022 в 06:01 Размер текста - 17 +

Генсек НАТО Йенс: «Россия должна заплатить высокую цену в случае вторжения» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Война на Украине На видеоконференции, в котором участвовали лидеры ведущих стран ЕС и НАТО, обсуждался план действий в случае войны на Украине. Об этом сообщил в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель. «Сегодня в ходе видеоконференции с президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидерами Великобритании, Италии, Польши, Франции, ФРГ обсудил координацию нашего ответа в случае дальнейшей агрессии России против Украины. Мы останемся тверды и едины», — заявил Мишель. Кроме того, Столтенберг написал в Twitter, что лидеры в очередной раз договорились, что «Россия должна заплатить высокую цену в случае вторжения». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил Россию о том, что в случае ее агрессии против Украины страну неминуемо ждут большие последствия. Он добавил, что любое обсуждение ситуации на Украине с Россией не должно проходить без участия Киева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На видеоконференции, в котором участвовали лидеры ведущих стран ЕС и НАТО, обсуждался план действий в случае войны на Украине. Об этом сообщил в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель. «Сегодня в ходе видеоконференции с президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидерами Великобритании, Италии, Польши, Франции, ФРГ обсудил координацию нашего ответа в случае дальнейшей агрессии России против Украины. Мы останемся тверды и едины», — заявил Мишель. Кроме того, Столтенберг написал в Twitter, что лидеры в очередной раз договорились, что «Россия должна заплатить высокую цену в случае вторжения». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил Россию о том, что в случае ее агрессии против Украины страну неминуемо ждут большие последствия. Он добавил, что любое обсуждение ситуации на Украине с Россией не должно проходить без участия Киева.